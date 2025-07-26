От идеи до исполнения: в Минобороны рассказали, как создают военную символику

В Министерстве обороны Украины системно работают над формированием военной символики – нарукавных знаков воинских частей, бригад, батальонов и других подразделений. Эта работа имеет не только прикладное значение, но и важную идеологическую и идентификационную нагрузку, особенно в условиях полномасштабной войны.

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Об этом сообщила пресс-служба МОУ. В оборонном ведомстве этой сферой занимается отдел разработки военной символики и геральдики Центрального управления развития материального обеспечения (ЦУРМО).

"Именно в этом отделе рождаются основные элементы символики воинских частей – их нарукавные знаки. Это современные уникальные образы украинского войска, которые сочетают исторические традиции, региональные особенности и характер задач подразделений", – отметил начальник Центрального управления развития материального обеспечения подполковник Максим Кайола.

В работе над символикой участвуют не только художники, но и профессиональные историки и технологи. Каждый эскиз согласовывается с воинской частью, проходит художественную и историческую экспертизу, а затем утверждается Министром обороны или Главнокомандующим ВСУ – в зависимости от подчинения части.

В первой половине 2025 года в рамках этой процедуры уже было утверждено 110 новых нарукавных знаков.

При создании нарукавного знака используются как модерновые, так и традиционные элементы. Он должен быть выполнен в едином художественном стиле с учетом традиций и преемственности с историческими формированиями украинского войска, связью с местностью, где расположено военное формирование, и других факторов. Кроме того, нужно использовать общую цветовую гамму, присущую для соответствующего вида или рода войск (сил).

Среди примеров нарукавных знаков, которые свидетельствуют о глубокой концептуальности и символической глубине:

153 отдельная механизированная бригада — нарукавный знак построен вокруг образа киевского князя Олега Вещего из "Повести временных лет", в частности упоминания о походе на Царьград, когда корабли передвигали на колесах.

155 отдельная механизированная бригада имени Анны Киевской – символика сочетает мотивы, связанные с почетным наименованием части и ее формированием на французской территории.

19 армейский корпус – в знаке использована символика Черноморского казацкого войска. В частности, символы с их первого флага, который, по воспоминаниям, был сохранен во время разрушения Сечи.

В Министерстве отметили, что в современных условиях военная символика — это не только маркировка, а элемент информационной, моральной и идеологической обороны государства.

Напомним, ранее в МОУ сообщили об официальном допуске к эксплуатации в войсках наземного робота с гранатометом. Новый дистанционно-управляемый боевой модуль "ШАБЛЯ МК19(М)" предназначен для ведения огня из автоматического гранатомета калибра 40 мм.

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