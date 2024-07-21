Певица, актриса и режиссер Шарлотта Генсбур поддерживает Украину и протестует против депортации украинских детей в Россию

Шарлотта Генсбур – одна из знаковых героинь наших дней, демонстрирующая талант и стиль во всем, чем занимается: музыке, кино, рекламе. Ей удалось то, что под силу немногим – выйти из тени знаменитых родителей – поэта, певца и композитора Сержа Генсбура и актрисы и певицы Джейн Биркин – и стать самостоятельной творческой единицей.

Видео дня

Предки Шарлотты по отцовской линии являются выходцами из Украины: дед, Иосиф Гинзбург, в начале ХХ века бежал от ужасов революции и гражданской войны из Харькова, а бабушка Ольга выехала в Европу из Феодосии. Сама Шарлотта на своей малой родине никогда не была, но равнодушной к ее беде не осталась вместе с другими влиятельными людьми – писателем и врачом Борисом Цирюльником и журналисткой Анн Синклер – она приняла участие в созданных компанией Cineteve фильмах, протестуя против массовой депортации в Россию украинских детей #BringBackUkranianKids.

"Волшебное и обыкновенное детство"

Шарлотта Генсбур появилась на свет 21 июля 1971 года. Вспоминая о своем детстве, она говорит, что оно было волшебным и обыкновенным одновременно. Шарлотта родилась в Лондоне, но выросла в Париже – в доме отца на улице Верней, в котором недавно открыла небольшой – в нем одновременно может находиться только десять посетителей – музей Сержа Генсбура. Родители редко куда-то выезжали, потому что отец боялся летать самолетами, и если семья все-таки решала отправиться к морю – в принадлежащий матери крохотный коттедж в Нормандии, покупались билеты на поезд – каждое такое путешествие казалось девочке сказочным.

Она рано узнала, что у популярности есть обратная, весьма неприятная, сторона. Полиция предупредила родителей о том, что дочь хотят похитить с целью выкупа. С тех пор и до того времени, пока злоумышленников не арестовали, Шарлотта ходила в школу с охраной, которую нанял отец. Девочка часто наблюдала за тем, как Серж работает: создавая очередную музыкальную композицию, он забывал обо всем. Но больше всего дочь любила слушать уже готовые произведения. Отец усаживал их с матерью в своей студии и давал им листочки с названиями песен – возле понравившихся надо было ставить галочки. Позже, уже став взрослой, Шарлотта с умилением вспоминала об этих прослушиваниях и удивлялась тому, что для отца была важно мнение такой маленькой девочки как она. Родители развелись, когда ей было 9 лет, но отсутствия отца в своей жизни она не почувствовала – несмотря на новый брак и рождение в нем других детей, он всегда находил время для общения с ней. Сержа Генсбура не стало в 1991 году, когда девушке было 19 лет, но, по ее словам, она до сих пор скучает по нему – по возможности задать ему вопросы о музыке и о жизни, которых у нее накопилось очень много. А в 2023 году не стало и матери Шарлотты: Джейн Биркин умерла накануне дня рождении дочери.

"Сравнения неизбежны, но утомительны"

С Шарлоттой, как она считает, произошло худшее, что могло случиться с дочерью таких родителей: она выросла похожей не на икону стиля красавицу-мать, а на отца, внешность которого даже для мужчины была своеобразной. Единственным способом, позволяющим ей состояться в жизни и искусстве, было пойти по пути отца – эпатировать окружающих как в кино и на сцене, так и в жизни. А как иначе можно было отказаться от соответствия чужим ожиданиям, от чего часто страдают дети знаменитых людей, о которых говорят, что природа на них отдыхает. На Шарлотту всегда давила связанная с этим ответственность – она с детства сомневалась в том, что у нее есть способности, как музыкальные, так и актерские. "То, что мой отец обладал гениальностью в сочинении музыки и стихов, не значит, что такой же дар есть у меня – говорила она интервью. – Я иду своим путем, но постоянные сравнения неизбежны, а они так утомительны". Интервью Генсбур начала давать с 13 лет, но как же она их ненавидела: там всегда были вопросы о родителях!

Дебют в 13 лет, первый "Сезар" в 15

Дебют Шарлотты в кино состоялся довольно рано – в 13 лет. Она сыграла небольшую роль в фильме Эли Шураки "Слова и музыка", где ее партнершей была сама Катрин Денев. А уже через два года Генсбур предложили главную роль в экранизации романа Карсон Маккалерс "На свадьбе" – фильме "Дерзкая девчонка". И – сразу же получила за эту работу премию "Сезар", которую называют французским "Оскаром", как самая многообещающая актриса в национальном кинематографе. Кстати, это был не последний ее "Сезар". В следующий раз, после двух безуспешных номинаций – в 1989 и 1997 годах, она получила его в 2000-м году как лучшая актриса за работу в фильме "Рождественский пирог".

"Лимонный инцест"

Значительную часть в фильмографии Шарлотты занимают фильмы, пользующиеся репутацией скандальных. Их список она открыла в 1993 году, снявшись в фильме своего дяди – брата матери Эндрю Биркина – "Цементный сад": Шарлотте досталась роль одной из сестер-подростков, которые после смерти родителей вступили в сексуальную связь со своими братьями. Эксплуатировать девушку в таком амплуа впервые начал ее отец, сняв дочь в клипе на свою песню Lemon Incest (игра слов, что в переводе означает как "лимонный инцест", так и "цедру лимона"), где оба лежат в постели, причем сам Генсбур полуобнажен, а на 13-летней Шарлотте надета только мужская сорочка. Поборники морали обвиняли Генсбура в том, что он не только оправдывает инцест, но и делает его объектом искусства, на что отец с улыбкой отвечал, что речь идет о любви отца к дочери – и не более того. По словам самой Шарлотты, в то время отец отделался относительно легко – в наше время он мог бы поплатиться карьерой.

Впрочем, биографы семьи Генсбур-Биркин считают, что тот клип пошел на пользу карьере Шарлотты – благодаря отцу, она обрела ту свободу и способность к эпатажу, которые позволили ей не затеряться на фоне знаменитых родителей, а, наоборот, обрести свое собственное лицо и состояться – как в жизни, так и в искусстве. "Цементный сад" сделал Шарлотту популярной во Франции, а вот фильмы Ларса фон Триера – "Антихрист", "Меланхолия" и "Нимфоманка" – принесли ей мировую известность: за работу в первом она получила приз за лучшую женскую роль Каннского кинофестиваля. Фон Триера Генсбур считает вторым – разумеется, после отца – мужчиной в своей жизни.

На смену актерству пришла режиссура

Сейчас Генсбур заменила актерство режиссурой – она предпочитает не ждать, когда ей предложат роль ("вас ведь могут и не выбрать" – говорит она в интервью), а создавать фильмы сама. Ее режиссерский дебют состоялся на Каннском кинофестивале в 2021 году: фильм "Джейн глазами Шарлотты" Генсбур посвятила матери и своим отношениям с ней. Ее следующая картина – мелодрама "Пассажиры ночи" с самой Шарлоттой в главной роли – была показана на Берлинае-2022, но, как и первая работа осталась без наград. Но Генсбур это, похоже, совсем не расстраивает – у нее еще масса идей, которые ей предстоит воплотить в жизнь.

Пять студийных альбомов и память о сестре

Музыкальная карьера Шарлотты тоже началась с подачи отца – все композиции ее дебютного альбома Charlotte for Ever был написан Сержем Генсбуром. После его записи она почти два десятилетия не возвращалась к музыке – это время нужно было ей для того, чтобы идентифицировать себя: понять, кто она и чем хочет заниматься. Сегодня на счету Генсбур пять студийных альбомов. Самым мощным из них, по мнению публики и критиков, является Rest, тексты песен которого написаны на французском и английском языках – Шарлотта посвятила его памяти своей сестры Кейт Барри. Девушка покончила жизнь самоубийством, выбросившись из окна, после чего Генсбур с мужем и детьми покинула Париж, переехав в Нью-Йорк, где живет до сих пор. По словам самой Шарлотты, ей невыносимо было ходить по улицам, где все напоминало ей о Кейт.

Икона стиля

Шарлотта Генсбур не только актриса и певица, но и, несмотря на, казалось бы немодельную внешность, настоящая икона стиля, точнее, французского шика. Джинсы классического кроя, футболки и пиджаки оверсайз стали ее фирменным стилем, по которому ее всегда можно узнать. К тому же, Шарлотта невероятно фотогенична, за что ее обожают культовые фотографы во всем мире. Кто-то считает ее красивой, кто-то – нет, но несомненно одно: Шарлотта Генсбур – уникальна, второй такой просто нет.