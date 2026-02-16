Первый день Масленицы в Украине: как принято праздновать

Масленица открывает последнюю неделю перед Великим постом и имеет глубокие народные корни. Это период, когда еще разрешены молочные блюда, но мясо уже не употребляют. Праздник сочетает дохристианские обычаи проводов зимы и христианскую подготовку к духовному очищению.

Каждый день недели имеет собственное название и обрядовое значение. Особенно важным является первый день. OBOZ.UA рассказывает о традициях праздника.

Когда начинается Масленица в 2026 году

В 2026 году Пасха у христиан восточного обряда приходится на 12 апреля. Соответственно, Великий пост начинается 23 февраля. Итак, Сыропустная неделя, или Масленица, продлится с 16 февраля по 22 февраля 2026 года.

Традиции первого дня Масленицы

В понедельник украинцы "встречают" праздник. Хозяйки готовят вареники с творогом и блины – главные блюда недели. Их заправляют маслом или сметаной, ведь молочные продукты в этот период разрешены.

Часть блюда по обычаю отдавали бедным или нуждающимся. Верили, что такая щедрость принесет семье достаток на целый год.

Понедельник считался днем гостеприимства. В дом приглашали родных и соседей, угощали и делились теплом. Щедрый стол символизировал благополучие и согласие.

Колодий: шуточный обряд для холостяков

Именно с первого дня Масленицы начинался обряд, который дал празднику еще одно название – Колодий. Незамужним парням и девушкам в шутку привязывали к ноге украшенную колодку. Это был символический упрек тем, кто не успел создать семью до начала поста, ведь во время Великого поста свадьбы запрещались.

Впрочем, "наказание" можно было выкупить угощением. Обычно это были сладости или напитки для замужних женщин, которые и выполняли обряд. Все сопровождалось шутками и веселыми песнями.

Запреты первого дня

С понедельника уже не употребляют мяса – это первый шаг к Великому посту. Также советуют воздерживаться от ссор, обид и сквернословия. Первый день Масленицы считается началом внутренней подготовки к посту, поэтому важно сохранять спокойствие и доброжелательность.

Отдельная примета касается гостеприимства: нельзя отпускать гостей из дома голодными. Считалось, что скупость в этот день может "закрыть" достаток в доме.

