Первая группа подростков, попавших в ДТП во Франции, вернулась в Украину: сколько еще остаются в больницах. Фото

В Украину вернулась первая группа подростков, пострадавших в результате ДТП во Франции, случившегося 13 июня. Речь идет о 40 украинских подростках и лицах, которые их сопровождали. Еще девять человек до сих пор находятся на лечении во Франции.

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Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Департамента консульской службы МИД Украины. Отмечается, что с момента смертельной аварии и до возвращения в Украину консулы во Франции, а также Австрии и представительстве МИД в Ужгороде координировали помощь.

Дипломаты были на связи с больницами, организовывали логистику, обеспечивали сопровождение и поддержку на каждом этапе.

В департаменте добавили, что подростки и взрослые возвращались домой по железной дороге: Париж – Вена – Чоп – Черновцы.

По состоянию на 18 июня на лечении во Франции находятся еще девять граждан Украины.

"Консулы продолжают быть на связи с ними и врачами. Искренне желаем им скорейшего выздоровления и возвращения на Родину", – отметили в учреждении.

Напомним, что авария случилась 13 июня на автомагистрали A81 возле города Ле-Ман в департаменте Сарта. Пассажирский автобус с украинской регистрацией, который перевозил граждан Украины, в том числе детей, попал в ДТП.

Большинство пассажиров транспортного средства – подростки 14-18 лет. Погибло четыре человека (среди них – трое украинцев), все они – взрослые.

Среди жертв дорожно-транспортного происшествия во Франции были две преподавательницы Кицманского профессионального колледжа из Буковины.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что ДТП произошло, когда дети возвращались сучебного обмена из французского лицея в Бретани. По дороге в Париж автобус потерял управление и съехал в кювет.

Как сообщал OBOZ.UA, одному из украинских водителей, который был за рулем автобуса во время дорожно-транспортного происшествия во Франции, предъявили обвинение. Ему инкриминируют неумышленное убийство и нанесение телесных повреждений.

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