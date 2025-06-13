Среди жертв ДТП с автобусом во Франции трое украинцев: новые подробности. Фото

В смертельном ДТП с автобусом возле города Ле-Ман (Франция) среди четырех погибших трое – граждане Украины. Большинство пассажиров транспортного средства – подростки 14-18 лет; все жертвы являются взрослыми.

Видео дня

Об этом "Укринформу" рассказал украинский чрезвычайный и полномочный посол во Франции Вадим Омельченко. Он заверил, что представители местной и центральной власти Франции, а также сотрудники посольства и консульства Украины работали на месте ДТП.

Напомним, что в аварию около полудня 13 июня попал пассажирский автобус с украинской регистрацией. Он перевозил детей, которые находились на обмене между школами. ДТП произошло на автомагистрали A81 вблизи Ле-Мана; четыре человека погибли, по меньшей мере 30 пострадали.

Украинский посол рассказал, что всего в автобусе было 63 человека.

"Основная группа – подростки в возрасте от 14 до 18 лет. К сожалению, имеем четырех погибших – это взрослые. Трое граждан Украины. Один – мужчина, который сопровождал группу с французской стороны, то есть имел контакты во французском лицее, с которым происходил этот обмен", – сообщил Омельченко.

Среди раненых есть двое в тяжелом состоянии, которые лежат в реанимации, одного из них прооперировали.

"Все находятся в сильном стрессе", – рассказал посол, который уже посетил пострадавших в госпиталях. Он добавил, что самые частые травмы – ушибы и порезы.

По состоянию на вечер пятницы пациентов распределили по четырем медучреждениям; большинство в больнице Ле Ману в двух отделениях, взрослом и педиатрии.

Французские жандармы опрашивают двух водителей-украинцев. Дело находится на контроле у президента и главы МИД Украины.

"Сейчас мы занимаемся всей необходимой работой здесь, на месте, начинаем совещание с нашими дипломатами. Нужно решать, как, кого и какими партиями доставлять в Украину. У многих потеряны документы, поэтому консульство будет работать здесь, чтобы обеспечить всех. Мы уже нашли перевозчиков украинских, которые на волонтерских началах готовы перевезти часть детей", – сообщил Омельченко.

Дипломат добавил, что также будет решаться вопрос доставки тел погибших в нашу страну.

Посол подчеркнул: спасательная операция началась мгновенно. На место прибыли 148 спасателей, пострадавших в больницы доставляли четырьмя вертолетами.

"Мобилизованы все, и местные власти, и центральная власть. Мы на контакте с Елисейским дворцом, а также с антикризисным центром французского МИД", – добавил он.

Президент Владимир Зеленский заявил: ДТП произошло, когда дети возвращались с учебного обмена из французского лицея в Бретани. По дороге в Париж автобус потерял управление и съехал в кювет.

"МИД Украины немедленно направило к месту происшествия команду наших дипломатов и консулов во главе с послом Украины во Франции. Они оказывают содействие нашим гражданам и поддерживают связь с семьями пострадавших, а также с представителями французских органов власти и служб на месте происшествия", – отметил Зеленский.

Он поблагодарил французские власти за предоставление пострадавшим оперативной помощи.

"Мои соболезнования всем семьям пострадавших. Мы все молимся за сохранение жизней и скорейшее выздоровление раненых детей", – подытожил президент.

Как писал OBOZ.UA, ранее на острове Пхукет (Таиланд) в результате несчастного случая погибла украинская артистка Вероника Кобзова – племянница Николая Кобзова, основателя одного из самых известных в Украине цирковых проектов. Девушке было 28 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!