ДТП во Франции: украинскому водителю предъявили обвинение в непредумышленном убийстве

Одному из украинских водителей, который был за рулем автобуса во время дорожно-транспортного происшествия во Франции, предъявили обвинение. Ему инкриминируют непредумышленное убийство и нанесение телесных повреждений.

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Об этом сообщает издание Le Figaro. Отмечается, что сначала оба украинских водителя были взяты под стражу в рамках расследования по факту преступления, начатого прокуратурой Ле-Мана.

"Тесты на алкоголь и наркотики, проведенные у них, оказались отрицательными", – говорится в заявлении прокурора в воскресенье.

Также уточняется, что отдел расследования массовых аварий прокуратуры Парижа в субботу начал судебное расследование по факту "непредумышленного убийства и непредумышленного причинения телесных повреждений водителем". Водителю, который был за рулем на момент трагедии, было предъявлено обвинение по этим пунктам и поставлено под судебный надзор, говорится в заявлении.

По данным того же источника, его судебный пересмотр "включает, в частности, запрет на управление любыми транспортными средствами и обязательства отвечать на вызовы следственного судьи". Согласно пресс-релизу, второй водитель, который не был за рулем на момент событий, был освобожден в субботу вечером.

Детали

Авария произошла на автомагистрали A81, вблизи города Дегре. На момент ДТП в автобусе находилось 58 пассажиров, большинство из которых были украинскими подростками на школьной экскурсии.

Четыре человека погибли, но все они были "взрослыми", добавил префект Сарт Эммануэль Обри. Несколько человек также получили ранения: девять – в критическом состоянии, 18 – в относительно неотложном состоянии и 29 – с легкими травмами.

Напомним, что в аварию около полудня 13 июня попал пассажирский автобус с украинской регистрацией. Он перевозил детей, которые находились на обмене между школами.

Как писал OBOZ.UA, ранее на острове Пхукет (Таиланд) в результате несчастного случая погибла украинская артистка Вероника Кобзова - племянница Николая Кобзова, основателя одного из самых известных в Украине цирковых проектов. Девушке было 28 лет.

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