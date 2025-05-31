'Мамина обувь – теперь она моя': как сейчас живет 9-летний Роман Алексей, который потерял мать и получил страшные ожоги из-за удара РФ. Фото и видео

14 июля 2022 года, около 10 утра, российская армия нанесла три ракетных удара по центру Винницы. Среди тех, кто оказался вблизи места трагедии, был Роман с мамой Галиной. Они приехали в Винницу в гости к родственникам и как раз направлялись в медицинскую клинику. Мать погибла на месте. Роман выжил, но получил тяжелые ранения: 45% ожогов тела, в том числе 35% – внутренних, перелом руки, ожоги лица, рук и ног, повреждения дыхательных путей и обломки в черепе.

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В интервью Радио Свобода отец Романа рассказал, как живет сын после трех лет лечения и реабилитации. Сам Роман в разговоре с журналистами в 2023 году вспоминал тот день.

"Бабах - меня отбросило в стену. Я встаю, вижу, что все горит, ничего не видно – видно только свет, выход, и я пошел вперед. Прыгал по камням, не чувствовал левой руки и правой ноги. Я немного шел, немного мимо, немного садился. Так и дошел", – рассказал мальчик.

Первые дни после трагедии Роман провел в реанимации в Виннице. Его отец, Ярослав, в то же время должен был похоронить жену и параллельно заботиться о тяжело раненном сыне.

После стабилизации состояния мальчика эвакуировали во Львов, потом в Польшу, а дальше - самолетом в госпиталь в Дрездене (Германия).

"Операции, операции, операции", – вспоминает отец.

Ожоги третьей степени покрыли лицо, голову и конечности. В течение двух лет ребенок носил специальную компрессионную маску, чтобы избежать формирования глубоких рубцов.

"В начале ему было неудобно, маска была непонятной для него. И со стороны люди смотрели и не понимали. Всем надо было объяснять. Но со временем он привык. Ему даже стало неудобно, когда был без нее. Но когда ее снял - стало легче, особенно летом", – рассказывает Ярослав.

После длительного пребывания в Дрездене Роман вернулся во Львов, позже - снова на лечение в Германию, и только потом окончательно – домой.

Во время лечения успел выучить немецкий язык и адаптировался к местной школе. Но, по словам Романа, украинская система обучения ему ближе.

"Сравниваю с Германией, но в Украине – гораздо лучше, потому что, например, с кем-то в Украине подружился – это уже твой друг. Чаще всего в школе в Германии меня спрашивали, что со мной произошло. Если это взрослые – я объяснял. Если это маленькие дети не сильно они обращали внимание, потому что еще не понимают", – говорит Роман Олексив.

Сейчас парень учится во львовской школе, занимается музыкой, играет на баяне, участвует в конкурсах. Весной 2025 года Роман одержал победу на международном конкурсе баянистов-аккордеонистовInterSvitiaz Accomusic 2025. Музыка и танцы стали частью его физической и психологической реабилитации.

Отец, опытный музыкант и педагог, ежедневно занимается с сыном.

"О, Боже, какой ты стал высокий", – восклицает физический терапевт во время встречи.

Роман смеется и показывает: обул мамины кроссовки 38-го размера.

"Мамина обувь. Я дорос – и теперь они моя", – говорит мальчик.

В семье нет тем, о которых нельзя говорить. Они сознательно открыты к диалогу о пережитом.

"В конце концов, о том, что произошло, он уже очень много рассказывал, еще в первые годы. Первые полгода он каждое утро начинал с рассказов, как все происходило. Меня не было там во время трагедии, а он каждый день вставал около пяти утра и начинал рассказывать. Если говорится уже не впервые – ему легче об этом говорить, и он говорит спокойно. Так же разговоры о маме: если постоянно говорим о ней – то спокойно вспоминаем хорошие моменты. И это, наоборот, приятно. Для него это – как лучик тепла. И это важно проговаривать. Нельзя просто молчать", – вспоминает отец.

Мальчик говорит, что он постоянно с отцом ездит к матери на кладбище.

"Мы постоянно ездим к маме на кладбище – практически каждый день там бываем. Он приходит, ставит свечу, посидим немного – и едем домой. То есть это наша такая жизнь, без утайки", – говорит Роман Олексив.

По словам медиков, Романа придется оперировать до 18 лет, потому что кожа растет, а шрамы – нет. Поэтому эти участки тела нужно корректировать с помощью пластических операций.

Как сообщал OBOZ.UA, Роман показал настоящую несокрушимость и после скольких операций вернулся на паркет. Он уже участвует в соревнованиях по танцам и завоевывает там награды.

Также 6 декабря 2023 года, в Риме 9-летний Роман Олексив из Львова, который потерял маму, а сам чудом выжил во время ракетной атаки оккупантов по Виннице, встретился с Папой Римским. Он подарил понтифику памятный браслет и получил от него благословение.