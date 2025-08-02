Перевод часов: когда Украина переходит на зимнее время

Несмотря на неоднократные попытки отменить сезонный перевод часов, Украина в 2025 году снова перейдет на зимнее время. Законопроект, предусматривающий отказ от перевода стрелок, был принят Верховной Радой, однако не подписан президентом, а значит, не вступил в силу.

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Таким образом, в 2025 году Украина снова перейдет на зимнее время. OBOZ.UA рассказывает, когда это произойдет.

Когда переводят часы в Украине

В 2025 году, как и в предыдущие годы, переход на зимнее время состоится в последнее воскресенье октября – 26 октября в 04:00. В этот момент стрелки часов следует перевести на один час назад.

Таким образом, украинцы получат дополнительный час сна, но и столкнутся с традиционной адаптацией к новому режиму.

Несмотря на принятие законопроекта №4201 об отмене сезонного времени, он остался без завершения процедуры – подписи президента. Поэтому действующая система остается в силе, и переход на летнее и зимнее время осуществляется по старым правилам.

Зачем ввели сезонный перевод времени

Идея перевода часов возникла из стремления экономить электроэнергию и эффективнее использовать дневной свет. В Украине сезонное время было введено еще в 1981 году, когда вопрос энергосбережения был чрезвычайно актуальным.

Сегодня перевод стрелок используют в 72 странах мира.

Почему предлагали оставить только зимнее время

Дискуссии об отказе от перевода времени ведутся уже много лет. Среди главных аргументов:

Зимнее время ближе к естественному биоритму человека , облегчает утреннее пробуждение.

, облегчает утреннее пробуждение. Меньше стресса для организма , снижается риск проблем со сном и здоровьем.

, снижается риск проблем со сном и здоровьем. Отсутствие доказанной экономической выгоды от перевода часов.

от перевода часов. Ухудшение самочувствия в первые дни после смены времени – усталость, снижение концентрации, более частые ДТП.

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