Перестанут ли приходить повестки, если уплатить штраф в Резерв+: объяснение

Уплата административного штрафа в приложении "Резерв+" не освобождает граждан от обязанности выполнять требования воинского учета во время военного положения. Даже после погашения штрафа повестки могут поступать в дальнейшем.

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Речь идет о разных процедурах: закрытие конкретного нарушения и общая обязанность воинского учета. Об этом сообщает Харьковский областной ТЦК и СП на официальной странице в Facebook.

Уплата штрафа через "Резерв+" позволяет закрыть только то нарушение, за которое он был начислен, и убирает соответствующие отметки в приложении. В то же время это не меняет статус воинского учета человека и не отменяет возможности дальнейшего вызова в территориальный центр комплектования.

В частности, если повестка была вручена надлежащим образом – лично или по почте – она считается действующей независимо от того, был ли уплачен штраф за предыдущие нарушения. Игнорирование таких повесток может приводить к административной или даже уголовной ответственности в зависимости от ситуации.

Также в ТЦК объясняют, что сервис в "Резерв+" является лишь инструментом для быстрого урегулирования отдельных нарушений, но не отменяет обязанности находиться на воинском учете, своевременно обновлять данные и появляться по вызову. В случае систематических нарушений дело может передаваться в исполнительную службу с последующими ограничениями, в частности в отношении счетов или имущества.

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