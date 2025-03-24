Переселенцы из прифронтового Орехово погибли в Киеве от россйиского шахеда: чудом уцелела только мама

В ночь на 23 марта во время российского обстрела в Киеве погибли 35-летний отец Александр Гаранский и его 5-летняя дочь Николь. Мама 26-летняя Александра чудом выжила, сейчас она в больнице. Семья переехали в столицу из прифронтового Орехового Запорожской области.

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Жили в домике на территории церкви

Ужасная трагедия произошла в ночь на 23 марта в Киеве в районе метро "Выдубичи". Россияне в очередной раз устроили атаку шахедами на украинскую столицу. Один из них взорвался в районе метро "Выдубичи".

"Александра и Александр вместе с дочкой жили у нас на территории церкви "Еммануил". Церковь расположена на территории бывшего завода, там же есть небольшие деревянные каркасные домики для переселенцев из Орехова. Александра и Александр первое время жили в Орехово, но, когда уже стало невозможно там жить из-за обстрелов, Александра с Николь приехали к нам, позднее к ним присоединился и Александр", – рассказывает OBOZ.UA знакомая семьи Диана.

Их родные остались в Орехово, поскольку отец погибшего Александра священник, и он со своей семьей остались там помогать пожилым людям, инвалидам, которые не смогли выехать. Они развозят им еду.

Семья жила в одном из домиков на территории церкви. Во время взрыва маму девочки выкинуло из помещения на улицу на 20 метров, позже ее там обнаружили спасатели и отправили в больницу. А вот Александр и Николь погибли.

Николь в следующем году собиралась в школу

Семья была очень дружной и позитивной. Александра сначала работала в садике, но потом решили заниматься своим маленьким бизнесом. Она пекла торты, готовила десерты на заказ, и решила посвятить себя этому.

Александр работал на строительстве, на заводе, словом искал везде где можно заработать.

"Николь была очень позитивной. Я в церкви проводила встречи для детей, он часто туда приходила. Последний раз мы виделись с ней в среду. Она любила лепить из пластилина, раскрашивать. В следующем году она уже должна была идти в школу", – продолжает Диана.

Из родных у Александра остались родители, сестра.

Все документы и вещи у семьи сгорели. Александра находится в больнице, врачи дают положительные прогнозы, она будет жить, но ей еще предстоит лечение.

Если кто-то захочет помочь Александре, то может перечислить деньги: https://send.monobank.ua/jar/3QKaaBTUh4

Номер карточки банки 4441 1111 2243 7332.