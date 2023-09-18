Переменная облачность и +27 тепла: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 19 сентября

Погода в Украине во вторник, 19 сентября, будет теплой во всех регионах – температура воздуха будет колебаться от +22 до +27 градусов, на западе – до +21. При этом в некоторых областях стоит ожидать кратковременные дожди.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. Осадки во вторник возможны днем в западных регионах, местами грозы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Ветер по Украине преимущественно южный, 5-10 м/с.

В столичном регионе 19 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью +8...+13 градусов, днем +22...+27. В Киеве ночью синоптики прогнозируют +10...+12 градусов, днем около +25.

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Также синоптики отметили, что 19-21 сентября на Киевщине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Кроме того, пожарная опасность в эти дни объявлена во всех областях, кроме Закарпатья, Прикарпатья, Волынской, Черниговской и Полтавской областей.

Температура воздуха во вторник в западных регионах будет от +18 до +23 градусов, ночью столбики термометров будут показывать +15...+11 градусов. Ожидаются дожди с грозами.

На севере и в центре Украины 19 сентября погода будет сухой и солнечной. Днем температура от +24 до +27, ночью +12...+10. В восточных и южных регионах также сухо и солнечно. Столбики термометров днем будут показывать +22...+26 градусов, ночью от +14 до +16.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие дни в Украине прогнозируется теплая погода. В некоторых регионах нашей страны столбики термометров поднимутся до +26 градусов.

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