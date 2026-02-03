Пенсии ВПЛ и соцвыплаты разблокированы: в 'ЕС' сообщили о результате жесткого разговора с чиновниками

После жесткого разговора в рамках согласительного совета с профильными чиновниками удалось достичь результата – пенсии для ВПЛ и социальные выплаты разблокированы.

Видео дня

Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

"Сегодня по требованию оппозиционных фракций, "Европейской Солидарности", вице-спикера Елены Кондратюк в рамках согласительной имели жесткий разговор с министром соцполитики Денисом Улютиным и главой Пенсионного фонда относительно вопиющей ситуации, сложившейся с выплатой пенсий ВПЛ. Правительство своим постановлением заставило всех ВПО верифицироваться, чтобы избежать злоупотреблений и получения пенсий от РФ (хотя очевидно, что с оккупированных территорий через видеоконференцию некоторые граждане могут давать ложную информацию о себе)", – отметила Геращенко.

Она рассказала, что происходит в Пенсионном фонде после передачи ему администрирования соцвыплат.

"А еще правительство передало администрирование выплат от социальных работников вертикали Минсоца – в Пенсионный фонд, где просто не хватает людей и квалификации обработать такой массив бумаг! В результате – более 300 тысяч пенсионеров остались без выплат в январе, также проблемы с выплатами имеют мамы малолетних детей и многодетные семьи", – напомнила депутат.

"Мы все за верификацию, против злоупотреблений и осознаем важность навести порядок с выплатами. Но зачем создавать самым обездоленным категориям населения новые проблемы! Какая верификация в "Дії", когда у многих пенсионеров кнопочные телефоны! А лично прийти – лежачим, пожилым людям очень трудно, плюс в отделениях Пенсионного фонда сейчас ад", – констатирует Ирина Геращенко.

"Все эти вопросы с Ниной Бжаниной и другими коллегами сегодня ставили правительству. Имеем результат – пенсии разблокированы", – сообщила Геращенко.

По словам сопредседателя "Евросолидарности", до сегодня постановлением №299была приостановлена выплата:

пенсий по инвалидности;

пенсий в связи с потерей кормильца (в том числе детям погибших военнослужащих);

пенсий по возрасту;

пенсий за выслугу лет; страховых выплат по страхованию от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания;

ежемесячного пожизненного денежного содержания.

"Благодаря оперативной реакции Уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца и оппозиции теперь эти выплаты разблокированы. Наша команда усилит парламентский контроль за деятельностью правительства, видим – это дает результат", – отмечает Ирина Геращенко.