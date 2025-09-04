Печеночный торт с вкусной начинкой: рецепт бюджетной закуски для праздничного стола
Куриная печень – очень ценный и вкусный продукт, который является богатым источником легкоусвояемого белка, железа, витамина А, группы В, а также таких минералов, как цинк, селен, медь и магний. Благодаря своему составу, куриная печень укрепляет иммунитет, улучшает зрение, поддерживает работу нервной системы и мозга. Готовить ее можно по-разному – жарить, тушить, делать паштет и закуски.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень аппетитного и вкусного печеночного торта, с майонезом и морковью.
Ингредиенты для теста:
- 600 г куриной печени
- 2 яйца
- 150 мл молока
- 60 г муки
- 1 ч.л. соли
- 1/2 ч.л. перца
- 50 г растопленного сливочного масла
Начинка:
- лук, морковь, (грибы по желанию)
- майонез
- зубчик чеснока
Способ приготовления:
1. Тесто: переложите все ингредиенты в чашу блендера и перебейте до однородности.
2. Пожарьте блины.
3. Лук и морковь пожарьте.
4. Соберите торт: блины чередуя начинкой с майонезом с чесноком.
Поставьте торт в холодильник на ночь!
