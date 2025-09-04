Печеночный торт с вкусной начинкой: рецепт бюджетной закуски для праздничного стола

Куриная печень – очень ценный и вкусный продукт, который является богатым источником легкоусвояемого белка, железа, витамина А, группы В, а также таких минералов, как цинк, селен, медь и магний. Благодаря своему составу, куриная печень укрепляет иммунитет, улучшает зрение, поддерживает работу нервной системы и мозга. Готовить ее можно по-разному – жарить, тушить, делать паштет и закуски.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень аппетитного и вкусного печеночного торта, с майонезом и морковью.

Ингредиенты для теста:

600 г куриной печени

2 яйца

150 мл молока

60 г муки

1 ч.л. соли

1/2 ч.л. перца

50 г растопленного сливочного масла

Начинка:

лук, морковь, (грибы по желанию)

майонез

зубчик чеснока

Способ приготовления:

1. Тесто: переложите все ингредиенты в чашу блендера и перебейте до однородности.

2. Пожарьте блины.

3. Лук и морковь пожарьте.

4. Соберите торт: блины чередуя начинкой с майонезом с чесноком.

Поставьте торт в холодильник на ночь!

