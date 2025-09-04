УкраїнськаУКР
Печеночный торт с вкусной начинкой: рецепт бюджетной закуски для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
216
Куриная печень – очень ценный и вкусный продукт, который является богатым источником легкоусвояемого белка, железа, витамина А, группы В, а также таких минералов, как цинк, селен, медь и магний. Благодаря своему составу, куриная печень укрепляет иммунитет, улучшает зрение, поддерживает работу нервной системы и мозга. Готовить ее можно по-разному – жарить, тушить, делать паштет и закуски.

Вкусный торт из печени

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень аппетитного и вкусного печеночного торта, с майонезом и морковью.

Ингредиенты для теста:

  • 600 г куриной печени
  • 2 яйца
  • 150 мл молока
  • 60 г муки
  • 1 ч.л. соли
  • 1/2 ч.л. перца
  • 50 г растопленного сливочного масла

Начинка:

  • лук, морковь, (грибы по желанию)
  • майонез
  • зубчик чеснока

Способ приготовления:

1. Тесто: переложите все ингредиенты в чашу блендера и перебейте до однородности.

2. Пожарьте блины.

Блины для торта

3. Лук и морковь пожарьте.

Зажарка для торта

4. Соберите торт: блины чередуя начинкой с майонезом с чесноком.

Приготовление торта

Поставьте торт в холодильник на ночь!

Готовый торт

