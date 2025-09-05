УкраїнськаУКР
Печеночный торт с двумя начинками: рецепт вкусной и очень бюджетной закуски

Печеночный торт – лучшая домашняя закуска для праздничного стола. Для того, чтобы блины для торта были тонкими и без комочков, нужно тесто готовить в блендере. 

Печеночный торт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом домашнего вкусного печеночного торта с двумя начинками. 

Рецепт торта

Ингредиенты:

  • печень 700 г
  • яйца 2 шт
  • мука 2-3 ст.л
  • молоко 200 мл
  • лук 1 шт
  • масло 50 мл
  • соль, перец по вкусу

Начинка 1:

  • плавленые сырки 5 шт
  • майонез 3 ст.л
  • чеснок 1-2 зуб.
  • петрушка 1 пучок

Начинка 2:

  • лук 3 шт
  • морковь 2 шт
  • майонез 3 ст.л
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Тесто для блинов: все ингредиенты переложите в чашу блендера, перебейте до однородности. Не забывайте добавить масло растительное. 

Тесто для блинов

2. Пожарьте блины.

Готовые блины

3. Приготовьте две начинки и соберите торт.

Начинка для торта

Готовый торт поставьте в холодильник!

Готовый печеночный торт

