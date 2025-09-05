Печеночный торт с двумя начинками: рецепт вкусной и очень бюджетной закуски

Печеночный торт – лучшая домашняя закуска для праздничного стола. Для того, чтобы блины для торта были тонкими и без комочков, нужно тесто готовить в блендере.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом домашнего вкусного печеночного торта с двумя начинками.

Ингредиенты:

печень 700 г

яйца 2 шт

мука 2-3 ст.л

молоко 200 мл

лук 1 шт

масло 50 мл

соль, перец по вкусу

Начинка 1:

плавленые сырки 5 шт

майонез 3 ст.л

чеснок 1-2 зуб.

петрушка 1 пучок

Начинка 2:

лук 3 шт

морковь 2 шт

майонез 3 ст.л

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Тесто для блинов: все ингредиенты переложите в чашу блендера, перебейте до однородности. Не забывайте добавить масло растительное.

2. Пожарьте блины.

3. Приготовьте две начинки и соберите торт.

Готовый торт поставьте в холодильник!

