Печеночный торт с двумя начинками: рецепт вкусной и очень бюджетной закуски
Печеночный торт – лучшая домашняя закуска для праздничного стола. Для того, чтобы блины для торта были тонкими и без комочков, нужно тесто готовить в блендере.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом домашнего вкусного печеночного торта с двумя начинками.
Ингредиенты:
- печень 700 г
- яйца 2 шт
- мука 2-3 ст.л
- молоко 200 мл
- лук 1 шт
- масло 50 мл
- соль, перец по вкусу
Начинка 1:
- плавленые сырки 5 шт
- майонез 3 ст.л
- чеснок 1-2 зуб.
- петрушка 1 пучок
Начинка 2:
- лук 3 шт
- морковь 2 шт
- майонез 3 ст.л
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Тесто для блинов: все ингредиенты переложите в чашу блендера, перебейте до однородности. Не забывайте добавить масло растительное.
2. Пожарьте блины.
3. Приготовьте две начинки и соберите торт.
Готовый торт поставьте в холодильник!
