«Печальное известие с фронта»: на войне погиб Герой из Ивано-Франковской области. Фото

16 сентября 2026 года на войне погиб житель села Верхний Майдан Ивано-Франковской области Владимир Андрийчук. Солдат до последнего вздоха выполнял воинский долг и защищал Украину.

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О гибели земляка сообщил городской голова Надворнянской МТГ Зиновий Андреевич на своей странице в Facebook. Он отметил, что Владимир Андрийчук родился 30 января 1974 года и служил водителем-электриком радиостанции радиоотряда роты связи командного пункта батальона управления.

В сообщении говорится, что смерть Владимира Андрейчука стала невосполнимой утратой для его семьи, близких, соратников и всего сообщества.

"Верный военной присяге до последнего вздоха, он мужественно защищал Украину. 16 сентября 2026 года сердце Защитника перестало биться", – отметил Зиновий Андреевич.

Он также выразил соболезнования семье, друзьям и сослуживцам погибшего военнослужащего.

Дни траура

Согласно распоряжению городского головы, на период прибытия траурного кортежа и проведения похоронной церемонии на территории общины объявлены дни траура.

Владимир Андрийчук, 1974 года рождения, был жителем села Верхний Майдан. Он служил в составе роты связи командного пункта батальона управления.

В общине склоняют головы в скорби и разделяют боль родных погибшего военнослужащего.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Бучи Киевской области Николай Корж. Жизнь храброго украинца оборвалась 1 июля 2026 года.

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