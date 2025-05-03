Печальная весть: на войне погиб снайпер из Коваля Максим Ткачук. Фото

Вблизи Белогоровки в Луганской области погиб 32-летний снайпер из Ковеля Максим Ткачук. Жизнь мужественного украинского защитника оборвалась во время выполнения боевого задания 25 апреля.

Видео дня

Военный вернулся в родной город "на щите". Об этом сообщил городской голова Ковеля Игорь Чайка в Facebook.

Максим Олегович Ткачук был стрелком-снайпером 1-й аэромобильной роты воинской части А4165. Он погиб 25 апреля 2025 вблизи населенного пункта Белогоровка Северодонецкого района Луганской области.

В субботу, 3 мая, в Ковеле состоялось прощание с воином: служба в соборе Благовещения Пресвятой Богородицы, шествие в центр города, гражданская панихида на площади Героев Майдана и захоронение погибшего воина на Аллее Героев городского кладбища.

Максим родился 7 декабря 1992 года в Ковеле. Окончил Люблинецкий лицей и профессионально-техническое училище №5. До службы в армии работал на строительстве как в Украине, так и за границей.

"Судьба Максима была нелегкой: с детства остался без материнской и родительской опеки, а заботу и тепло дарили бабушке. Увлекался рыболовством, общался с друзьями, читал книги. Как и его сверстники, мечтал о будущем, искал свое место в профессиональной и личной жизни. Но война разрушила планы и надеялась .

Мужчину мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины 20 января 2025 года. После военных учений его отправили на передовую. Последний раз с родными Максим общался 16 апреля, перед выполнением очередного боевого задания, с которого не вернулся.

У погибшего защитника остался дедушка, тетя, двоюродная сестра. В городском совете выразили искренние соболезнования семье Максима и всем, кто знал и любил его.

Как сообщал OBOZ.UA, во Львове простились с защитником Богданом Кисем, погибшим во время боевых действий против российских оккупантов. Воина похоронили на Лычаковском кладбище.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!