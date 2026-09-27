Печальная новость: на войне погиб командир из Никопольского района. Фото

На фронте Украина потеряла еще одного защитника. Свою жизнь за независимость государства отдал военнослужащий из Никопольского района Игорь Тимощенко.

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Об этом в Facebook сообщил Исполнительный комитет Покровского городского совета. В ведомстве выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя и почтили его память.

Что известно

Воину было 48 лет. Игорь Тимощенко был бывшим сержантом и командиром отделения.

"Очередная утрата. Защищая родную землю от врага, борясь за независимость Украины, ушел из жизни наш земляк, Игорь Станиславович Тимощенко", — говорится в сообщении.

Прощание с Игорем Тимощенко состоится 28 сентября.

Украина теряет защитников на фронте

8 сентября в Запорожской области во время выполнения боевого задания погиб защитник из Прикарпатья Владимир Плиш. Воин служил в звании младшего сержанта и был командиром первого отделения противотанковых ракетных комплексов.

Владимир Плиш отдал жизнь, защищая Украину от российских оккупантов. После гибели защитника в его родной общине выразили соболезнования семье и близким воина.

13 сентября 2026 года во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Ирпеня Киевской области Юрий Рогульский. Защитник отдал жизнь за независимость и территориальную целостность Украины. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году он встал на защиту Украины, служил в ВСУ и имел звание младшего сержанта.

Как писал OBOZ.UA, в боях в Донецкой области погиб военнослужащий из Ровенской области Тарас Матвийчук. Воин долгое время считался пропавшим без вести, однако после поисков было получено официальное подтверждение его гибели. Он погиб 6 июня 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Семеновка Покровского района.

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