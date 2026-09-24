Украина теряет лучших сыновей: на фронте погиб военный с Киевщины Юрий Рогульский. Фото

На фронте 13 сентября 2026 года при выполнении боевой задачи погиб военнослужащий из Ирпеня Киевской области Юрий Рогульский. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщила и.о. мэра Ирпеня Анжела Макеева.

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"Домой, в Ирпень, на щите вернулся наш Защитник Юрий Рогульский", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 25 ноября 1991 года в Киеве. Учился в киевской школе № 55, а затем в строительном колледже. В восемь лет он остался без отца, а в одиннадцать потерял маму. Рос вместе с двумя сестрами. Одна была его ближайшей подругой и напарницей во всех детских шалостях, а другая фактически стала для него мамой.

С детства Юрий всегда мечтал стать поваром, ведь он очень любил готовить. Особое место в его жизни занимала семья. В 18 лет он переехал жить в Ирпень. Именно здесь он строил планы на будущее, мечтал создать собственную семью и стать отцом.

С началом полномасштабного вторжения в 2022 году Герой встал на защиту страны. Служил в рядах Вооружённых Сил Украины, имел звание младшего сержанта и был командиром миномета одной из воинских частей. К сожалению, 13 сентября 2026 года во время выполнения боевого задания вблизи Новосергиевки Харьковской области Юрий Рогульский погиб

"Родные вспоминают Юрия как чрезвычайно доброго, смелого и жизнерадостного человека. Несмотря на непростую судьбу, он всегда улыбался. Даже когда самому было тяжело, старался поддержать других и помочь своей семье всем, чем мог. Ничего не ждал взамен, отдавал близким всё, что имел. В Ирпене у Юрия осталась родная сестра Алена. От имени всей Ирпенской общины выражаю самые искренние соболезнования сестрам, племянникам, всей семье, близким, друзьям и сослуживцам Юрия", – добавила Макеева.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Бориспольского района Киевской области Александр Суслов. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 11 ноября 2023 года.

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