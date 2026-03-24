Пасха 2026: когда надо печь паски и красить яйца

Пасха ежегодно приходится на разную дату, поэтому меняются и дни, когда украинцы традиционно готовят праздничную корзину. В 2026 году католики будут праздновать Пасху 5 апреля, а православные – 12 апреля.

Церковная и народная традиции четко разграничивают дни, когда такие пасхальные приготовления считаются уместными, а когда их лучше отложить. OBOZ.UA рассказывает, когда стоит печь паски и красить пасхальные яйца.

Когда печь паски в 2026 году

Чаще всего паски пекут в конце Страстной недели, когда в доме уже завершают основные дела и начинают готовиться к празднику. Одним из лучших дней для выпекания традиционно считают Чистый четверг. В 2026 году для православных он приходится на 9 апреля.

Именно этот день в народной традиции связывают с очищением дома, мыслей и всего, с чем человек входит в праздник.

Еще один подходящий день – 11 апреля, Великая суббота. Если не удалось испечь паски в четверг, это можно сделать в субботу. Многие семьи именно в этот день завершают все предпраздничные приготовления, составляют пасхальную корзину и готовятся к освящению.

Когда не стоит печь паски

Не рекомендуется печь паски в Страстную пятницу, 10 апреля. В церковной традиции это день скорби, тишины и молитвы, поэтому его не считают подходящим для праздничной суеты, домашней работы и выпечки.

Также паски обычно не готовят в течение других дней Великого поста, ведь этот период связан прежде всего со сдержанностью и духовной подготовкой, а не с предпраздничными застольями.

Когда красить яйца на Пасху

Окрашивание яиц также обычно приходится на последние дни перед праздником. Самый распространенный день для этого – Чистый четверг. Именно тогда многие готовят крашенки и писанки, совмещая это с другими предпасхальными делами.

Если в четверг не хватило времени, яйца можно покрасить в субботу вместе с подготовкой пасхальной корзины.

Можно ли красить яйца в Страстную пятницу

В Страстную пятницу, 10 апреля, красить яйца не советуют. Как и выпекание пасок, это считается неуместным из-за особого смысла дня. Пятница перед Пасхой посвящена воспоминанию о страданиях Христа, поэтому ее обычно проводят сдержанно, без лишней спешки и праздничных приготовлений.

