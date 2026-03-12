Пасха 2026: будет ли выходной у украинцев

В этом году православные верующие в Украине будут отмечать Пасху 12 апреля. Традиционно праздник приходится на воскресенье и обычно сопровождается переносом выходного дня на следующий понедельник.

Но состоится ли этот перенос в 2026 году с учетом всех обстоятельств и новых инициатив? OBOZ.UA рассказывает, что известно на данный момент – будут ли у украинцев дополнительные выходные на Пасху и сколько дней отдыха предусмотрено в этом году.

Будет ли выходной на Пасху в 2026 году

Согласно статье 73 Кодекса законов о труде Украины, Пасха относится к праздничным и нерабочим дням. В этом году это будет единственный государственный праздник, который выпадает на апрель.

В мирный период законодательство предусматривает, что когда праздничный день приходится на выходной, дополнительный день отдыха переносится на следующий рабочий день. Это правило определяет статья 67 КЗоТ. То есть при обычных условиях понедельник, 13 апреля 2026 года, должен был бы быть дополнительным выходным.

Однако во время действия военного положения эта норма временно не применяется. Сейчас в Украине военное положение продлено как минимум до 4 мая 2026 года. В этот период трудовые отношения регулирует специальный закон – Закон Украины от 15 марта 2022 года №2136-IX об организации трудовых отношений в условиях военного положения.

Указанный документ предусматривает, что на время военного положения положения статьи 73 КЗоТ относительно праздничных и нерабочих дней не действуют. Из-за этого не работает и механизм переноса выходного дня.

Таким образом, официального дополнительного выходного на Пасху в 2026 году не будет, а понедельник, 13 апреля, останется обычным рабочим днем.

Могут ли появиться дополнительные выходные

Впрочем, эта норма касается прежде всего предприятий и учреждений государственной формы собственности. Частные работодатели могут самостоятельно менять график работы на предприятии. Если будет принято соответствующее решение, понедельник после Пасхи может быть объявлен для коллектива выходным. Для этого достаточно издать внутренний приказ или внести изменения в рабочий график.

Возможны ли изменения в будущем

Сейчас в Верховной Раде находится зарегистрированный законопроект №14403, который предлагает восстановить правила учета рабочего времени в праздничные и нерабочие дни. В частности, документ предусматривает восстановление выходных для гражданских работников во все официальные государственные праздники. Для военнослужащих предлагается другая норма – компенсировать праздничные дни, когда они находились на службе, дополнительными днями к ежегодному отпуску.

Однако пока этот законопроект находится на рассмотрении, в силу он не вступил, поэтому не меняет действующих правил. Поэтому в 2026 году Пасху украинцы будут праздновать 12 апреля, но дополнительного государственного выходного 13 апреля не предусмотрено.

