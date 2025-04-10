Пасха-2025: интересные факты о празднике

Пасха – один из самых древних и уважаемых праздников христианского мира, символизирующий победу жизни над смертью, обновление и надежду. В 2025 году у католиков и православных праздник приходится на одну дату – 20 апреля.

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На протяжении веков Пасха формировалась не только как церковный праздник, но и богатый культурный обычай. Во многих странах празднование объединяет древние ритуалы с церковными канонами. OBOZ.UA публикует самые интересные факты о празднике и его символах.

Откуда взялись кролики

В западной традиции символом Пасхи является кролик. Эта традиция возникла в Германии в XVI веке, где животное ассоциировалось с плодородием, весной и новой жизнью. В легендах пасхальный кролик приносил детям яйца, которые они находили в саду или гнездышках.

Обычай перекочевал в США, оттуда – в другие страны Европы, а в последнее время – и в Украину, особенно в форме шоколадных зайчиков или детских игр.

Пасха – самый длинный праздник церковного рока

Пасха – это не один день, а 40-дневный период, который называется пасхальным и продолжается до Вознесения Господня. Все это время в церквях продолжается торжественные богослужения, а верующие продолжают приветствоваться словами: "Христос Воскрес!" – "Воистину Воскрес!"

Откуда взялось поздравление "Христос Воскрес"

По преданию, именно так обратился ангел к женщинам-мироносицам, которые пришли к Гробу Господню и не нашли тела Иисуса. Эти слова стали символом светлой новости о Воскресении.

Когда женщины принесли эту весть апостолам, они ответили: "Воистину Воскрес" – чтобы подчеркнуть истинность сказанного. Так и родилось традиционное пасхальное поздравление, сохранившееся по сей день.

Почему пекут паски

Обычай выпекать паску возник из привычки оставлять хлеб в честь Воскресшего Христа. Согласно Евангелию, Спаситель являлся апостолам во время трапез.

В храмах существовала традиция освящать хлеб на специальном столике, а после службы раздавать верующим. Впоследствии каждая хозяйка начала печь свою паску.

Что такое христосование

Христосование – это ритуал пасхального поздравления. Люди обнимаются, трижды целуются в щеки и произносят традиционные слова: "Христос Воскрес!" – "Воистину Воскрес!". Такой поцелуй называют святым и считают, что через него люди делятся радостью о воскресении Христа.

Легенда о крашеных яйцах

Легенда говорит, что Мария Магдалина подарила императору Тиберию яйцо и сказала: "Христос Воскрес!". Тиберий усомнился, мол, это так же невозможно, как яйцо не может стать красным. И тотчас яйцо в его руке покраснело.

Крашанки и писанки – в чем разница

Крашанки – яйца, сваренные вкрутую и окрашенные в один цвет (чаще всего в красный, символ крови Христовой).

Писанки – подлинные произведения искусства. Их расписывают воском и красками, а узоры имеют сакральное значение. Украинские писанки – уникальное явление в мировой культуре: ни одна другая страна не имеет столь богатой системы символики.

10 необычных Пасхальных фактов

Старейшая известная паска была выпечена в 1821 году и до сих пор хранится в Британии. Наибольшую пасху Украины испекли в Харцызске в 2013 году – она весила почти 3 тонны. Название "Easter" произошло от древней англосаксонской богини весны Eostre. В Болгарии на Пасху разбивают глиняные горшки, бросая их из окон – это символ очищения от зла. Самые известные пасхальные яйца – ювелирные яйца Фаберже, созданные в 1883 году. В Канаде находится самое большое в мире пасхальное яйцо – 8 м высотой, почти 2 тонны весом. В древнем Египте яйцо символизировало воскрешение солнца, откуда пошла и традиция дарить яйца. В Англии 76% людей начинают есть шоколадного зайца из ушей. В Украине в 2009 году изготовили пасхальное яйцо из шоколада весом 30 кг. В древней традиции домашний очаг зажигали от пасхальной свечи, принося в дом огонь из храма.

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