Парк 'XII месяцев' открывает новый сезон: гостям впервые покажут редкого черного детеныша леопарда и новорожденную антилопу

16 мая загородный парк "XII Месяцев" в селе Демидов в 25 км от Киева начинает новый сезон и празднует 11 лет с момента открытия.

Сезон стартует сразу с несколькими резонансными событиями. Гостям впервые покажут черного детеныша дальневосточного леопарда Геру, рождение которого стало исключительным событием для одного из самых редких подвидов крупных кошек в мире. Также в парке покажут новорожденную антилопу канна Маю из линии животных биосферного заповедника "Аскания-Нова", который сейчас находится в оккупации.

Рождение Геры и Майи в "XII Месяцев" называют символом сохранения редких животных в то время, когда часть природного наследия Украины остается под угрозой из-за войны.

За 11 лет парк "XII Месяцев" стал одним из самых известных мест семейного отдыха под Киевом. На территории в 16 гектаров расположены один из крупнейших частных зоопарков Украины, где обитают более 200 животных около 100 видов, озеро с фонтаном, бассейны, детские пространства и сказочный замок в стиле Disneyland.

Черный детеныш дальневосточного леопарда гера

Главным событием сезона станет первый публичный показ Геры – черного детеныша дальневосточного леопарда, который родился в парке в прошлом году. Дальневосточный леопард входит в число самых редких крупных хищников планеты – в дикой природе осталось чуть более 100 особей.

Черный окрас почти не встречается среди дальневосточных леопардов в дикой природе, поэтому рождение Геры стало редким событием даже для международных программ сохранения больших кошек.

Сегодня Гера уже подросла, активно исследует свое пространство, прекрасно лазит по деревьям и проявляет характер настоящего хищника, хотя одновременно остается очень игривой и любознательной.

Рождение антилопы маи

Еще одним особым событием сезона стало рождение антилопы канна по имени Майя. Канна – самая большая антилопа в мире, которая известна своей силой, выносливостью и спокойным характером. В парке называют рождение Майи важным событием для сохранения линии животных "Аскании-Нова".

Ее появление стало еще одним напоминанием об уязвимости животных, часть природной среды и коллекций которых оказалась под угрозой из-за войны и оккупации.

Майя родилась 1 мая и сейчас почти все время проводит рядом с мамой, осторожно исследуя новый мир. Работники парка говорят, что детеныш имеет спокойный и осторожный характер.

Что еще увидят гости нового сезона

Кроме новых жителей, гости смогут увидеть единственного в Украине носорога Арчибальда, семью жирафов, белых львов, тигров, камчатских медведей, орангутангов, шимпанзе, волков, бегемота Хипполита, капибару Бобби и десятки других животных со всего мира.

Одной из главных особенностей парка остается возможность безопасного взаимодействия с животными. Посетители могут покормить жирафов, носорога и других обитателей парка вместе с работниками.

На территории парка расположен сказочный замок в стиле Disneyland, озеро с фонтаном и розовыми фламинго, большие детские площадки, контактная зона с пони, мини-пигами и козлятами, ресторан, BBQ-зона и большой бассейн с джакузи и водопадом, который откроется уже с июня.

Сезон стартует 16 мая. В парке говорят, что поддержка посетителей сегодня позволяет содержать животных и продолжать работу несмотря на войну.

Адрес: Киевская обл., с. Демидов, ул. Вербовая, 79

