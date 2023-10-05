Паперова склянка или стакан? Как правильно сказать на украинском

Большинство людей привыкли говорить на бумажную посуду цилиндрической формы "стакан", но также можно услышать такой вариант, как "паперова склянка". Хотя эти два выражения можно часто услышать в речи, но все же их корректность вызывает сомнения.

Известный языковед и учитель украинского языка Александр Авраменко объяснил, какое слово правильное. Словари позволяют использовать оба варианта.

Современные языковеды советуют избегать слова "стакан", поскольку оно искусственное в нашем языке, то есть это калька из русского. Более органическое слово – "склянка".

Логически возникает мысль, что склянка должна быть из стекла, но в речи не всегда "два плюс два равно четыре".

Видео дня

Например, в древности были изобретены чернила, понятно, что они были черного цвета, но со временем, когда изобрели жидкость для письма красного и зеленого цвета, то никто уже новых слов для нее не придумывал, а стали так же называть "чернила", но с уточнением цвета. Например, говорили "зеленые чернила" или "красные чернила".

Такая же судьба и в склянки. Можно сказать: "дай паперову склянку" или "треба купити кілька пластикових склянок".

Кстати, пластиковый стакан называют также "пластЯнка", но это разговорное слово.

Ранее OBOZREVATEL публиковал благозвучные варианты, как на украинском языке рассказать об "восторге".

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.