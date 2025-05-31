"Пани уже перебирают": сеть развеселили кадры со спасенным аистенком Катрусей, которую Грицько выбросил из гнезда

Сеть покорила история аиста Катруси, которую когда-то выбросил из гнезда аист Грицько. Сейчас она подрастает, питается по рекомендациям ветеринаров и вызывает восхищение пользователей соцсетей.

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На Facebook-странице "Аист Грицько" появились новые видео, где Катруся ужинает хрущами, карасями, цыплятами, сердечками. Украинцы в шутку назвали ее "пани Катериной", а не "Катрусей", потому что за короткое время она стала значительно больше.

Пользователи сети активно комментируют трансформацию птенца: кто-то восхищается ее аппетитом, а кто-то шутит, что Катя уже "перебирает едой". В частности, пользователи пишут, что теперь она больше похожа на настоящую даму, чем на детеныша, а рыбка и сердечки ей нравятся лучше, чем хрущи.

Украинцы похвалили Катрусю за хороший аппетит, поскольку ей нужны силы для восстановления.

"Пани уже перебирают".

"У пани Катерины аппетит нивроку, папаша запыхался бы еду носить. Скоро она родственников обгонит".

"Наша Катря балована".

"Ничего себе. Уже не Катруся, а целая Катерина".

"Что-то не очень ей хрущи нравятся".

Кроме этого, некоторые отметили, что аистенок питается лучше, чем некоторые люди, уже перебирает продуктами. Однако Катя хорошо набирает вес, что видно сразу, ведь ее братья значительно меньше по размеру.

"Катруся, находясь в "Усадьба Нюшаник", питается в соответствии с рекомендациями ветврача, поэтому в ее рацион входят не только однодневные цыплята и рыбка, но и сердечки – беспеллетковая пища на время лечения", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, исследователи круглосуточно ведут видеонаблюдение за парой Одарки и Грицика, а также делятся интересными моментами из жизни птиц в соцсетях. Так, уже второй год подряд вся Украина восторженно наблюдает, как Одарка и Грицик на Полтавщине выводят птенцов.

Аиста, которого назвали Катей, Грицько выбросил из гнезда в Национальном природном парке "Пирятинский". Птенец сейчас находится в реабилитационном центре "Усадьба Нюшаник" на Киевщине.

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