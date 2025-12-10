Пахнут выпечкой: какие растения посадить дома для праздничных ароматов

Сезон рождественско-новогодних праздников напрямую связан с растениями. Мы приносим домой елку на Новый год, украшаем дом к Рождеству расцветшей пуансеттией, плетем венки из веток и шишек, ставим на стол мандарины.

Дополнительно усилить праздничную атмосферу могут комнатные растения с приятным ароматом, которые можно посадить на своем подоконнике прямо сейчас. Издание Homes and Gardens назвало три самых пахучих вида, которые пахнут выпечкой и ассоциируются с праздниками. Их также можно использовать и в блюдах для новогоднего стола в качестве приправы.

Лимонный мирт

Это растение добавляют в выпечку, салаты, овощные блюда или в чай, где оно проявляет себя как полезный антиоксидант. Аромат растение имеет приятный, интенсивно цитрусовый и пахнет даже выразительнее, чем лимонная вербена. Хотя лимонный мирт вряд ли зацветет в помещении, особенно в зимние месяцы, его гладкие листья станут украшением дома и наполнят его благоуханием. Лимонный мирт любит постоянное тепло и высокую влажность, поэтому разместите его просто возле кухонного окна и регулярно опрыскивайте.

Базилик мексиканский

Этот родственник привычной нам средиземноморской травы имеет необычный аромат – он пахнет корицей. И вкус у него тоже характерный коричный. Требования к его выращиванию практически такие же, как и к его европейскому кузену: температура 18-20 градусов, 12-14 часов яркого света и постоянная увлажненность почвы. Чтобы растение хорошо разрасталось в зимний сезон, ему нужно регулярно прищипывать верхушку. Веточки мексиканского базилика можно срезать и использовать для декора дома. Он не только будет прекрасно выглядеть, но и распространять вокруг теплый аромат.

Мускатная герань

Душистые сорта герани часто используются в кулинарии, в частности для заваривания травяного чая. Мускатная герань, как понятно из ее названия, имеет запах популярного ореха с вкраплением аромата сосновой хвои. Растение прекрасно чувствует себя в горшке в помещении. Но не переливайте мускатную герань – ее корни легко загнивают от избытка влаги.

