Топ-5 комнатных растений, которые спасут вас от появления плесени зимой

Многие дома борются с плесенью в течение зимних месяцев, особенно когда в комнатах тепло и влажно, а окна остаются закрытыми, чтобы не пропускать холод. Кухни и ванные комнаты обычно страдают больше всего, на стенах и плитке образуется конденсат.

Но эксперты говорят, что некоторые комнатные растения могут иметь реальное влияние, помогая удалять влагу из воздуха. Как рассказал специалист по садоводству Крис Боннетт, использование растений для борьбы с плесенью — это практичный и естественный способ контроля влажности, пишет Express.

Английский плющ

Английский плющ часто рекомендуют для небольших ванных комнат, поскольку он может удалять споры плесени из воздуха. Это растение лучше всего растет при непрямом свете и нуждается в регулярном поливе.

Однако Крис предостерег владельцев домашних животных быть осторожными, заявив, что его листья токсичны для кошек и собак, если их употреблять в пищу.

Лилия мира (спатифиллум)

Лилии мира обычно встречаются в теплой, влажной среде и хорошо растут в помещениях, где скапливается конденсат.

Они известны тем, что поглощают влагу и частицы плесени, что со временем может помочь уменьшить количество влажных пятен. Как и плющ, это растение следует держать в недоступном для домашних животных месте, поскольку листья могут быть вредным при проглатывании.

Пальмовые растения

Несколько сортов пальм также могут помочь регулировать уровень влажности.

Среди видов, которые выделяют эксперты, есть арековая пальма, бамбуковая пальма, женская пальма, карликовая финиковая пальма и тростниковая пальма. Эти растения хорошо растут в светлых комнатах и могут добавить тропического вида жилым пространствам.

Змеиное растение

Змеиное растение – отличный выбор для людей, которые ищут вариант, не требующий особого ухода. Оно хорошо переносит широкий спектр условий и естественным образом поглощает влагу из воздуха.

Эксперты говорят, что это растение особенно хорошо работает в теплых ванных комнатах, где плесень часто появляется вокруг окон и на затирке.

Орхидея

Орхидеи славятся своими красивыми, яркими цветами, но они также помогают поддерживать качество воздуха и уровень влажности. Они предпочитают регулярное опрыскивание и обычно нуждаются в компосте для орхидей на основе коры, а не в стандартной почве для комнатных растений.

Во влажном помещении они могут поглощать часть влаги, на которой процветает плесень.

