Понятно, что в России антивоенные голоса гораздо тише провоенных, но это не потому, что там за войну большинство населения (это тезис пропаганды, реально, скорее всего, наоборот). Просто мало кому хочется получить штраф в 30 тысяч рублей или присесть на 7 лет за "дискредитацию".

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А вот что действительно интересно – так это неуклонное падение количества провоенных постов в ВК. Как видим, ничего подобного до "крымского консенсуса" так и не сложилось. Как не удалось взять Киев за три дня, так и поддержка войны начала уменьшаться.

Конечно, сейчас общественные настроения никак не влияют на позицию Кремля. Но мало ли как оно вернется уже в ближайшем будущем