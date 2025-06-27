Ожидаются определенные метеорологические осложнения: синоптики сказали, какой будет погода на День Конституции

Завтра, в субботу, 28 июня, почти на всей территории Украины пройдут дожди с сильными порывами ветра. Сухо будет только в западных регионах.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, в эти выходные в Украине будет прохладно.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +13...+18. Днем жары не ожидается, воздух прогреется до умеренных +19... +24 градусов. И только на юге и востоке до столбиков термометров поднимутся до +28.

Под влиянием атмосферных фронтов с запада, на большей части Украины пройдут небольшие, а местами умеренные дожди. Возможны также грозы и шквалы.

Без осадков обойдется только ночью в восточных, днем в западных областях.

Зато днем в западных, Житомирской и Винницкой областях возможны порывы до 15 – 18 метров в секунду.

Днем в южных, восточных, большинстве центральных, Черниговской и Сумской областях возможны грозы, а на востоке и юго-востоке страны местами ожидаются значительные дожди, град и шквалы до 15 – 20 метров в секунду. В этих регионах объявлен I уровень опасности, желтый.

Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Если взглянуть на карту погоды в Украине, то в глаза бросается то, что непогода обойдет 28 июня, на День Конституции, столицу Украины. В Киеве не предвидится никаких опасных метеорологических явлений в этот день.

В столице Украины и Киевской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью +13...+18, днем +19...+24.

В Киеве ночью ожидается +16...+18, днем +21...+23.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине существенных изменений в погоде до конца месяца не предвидится – она будет без устойчивой жары, но при этом с дождями. Ближайшим жарким и без осадков, вероятно, будет лишь последний день месяца.

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