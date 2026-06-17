Ожидаются дожди: синоптики уточнили прогноз на четверг в Украине. Карта

В четверг, 18 июня, во многих регионах Украины ожидается переменная облачность, а в некоторых областях пройдут кратковременные дожди. Несмотря на осадки, температура воздуха останется комфортной.

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Местами столбики термометров поднимутся до +26 градусов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Украинского гидрометеорологического центра.

Подробнее о погоде на 18 июня

В западных областях будет преобладать облачная погода с прояснениями, без значительных осадков, хотя местами возможен небольшой дождь. Во Львове, Луцке и Ровно днем ожидается от +21 до +25 градусов.

Теплее всего будет в Закарпатье – до +25 градусов, а в Ивано-Франковске и Черновцах столбики термометров покажут от +20 – +23 градусов. Ночью температура опустится до +11 – +14 градусов.

На севере и в центре, в частности в Житомирской, Киевской и Черниговской областях, синоптики прогнозируют дожди. Температура воздуха составит +19 – +23 градуса днем и +11 – +13 градусов ночью.

В Чернигове будет немного прохладнее – днем +19 – +21 градус. В Сумской области ожидается переменная облачность, без осадков, до +22 градусов тепла. В Кропивницком и Черкассах будет солнечно, воздух прогреется до +21 – +24 градусов.

На востоке Украины также прогнозируется влажная погода. Дожди пройдут в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. В Харькове днем ожидается +21 – +23 градусов. В Луганской области воздух прогреется до +24 – +26 градусов, а в Донецке прогнозируют +22 – +24 градусов.

В южных регионах, в частности, в Днепре и Запорожье ожидаются дожди, температура днем составит от +20 – +22 градусов. Самая теплая ночь будет в Одессе, Николаеве и Херсоне – от +17 до +20, а днем столбики термометров поднимутся до +21 – +25 градусов.

В Крыму прогнозируют переменную облачность без значительных осадков, температура днем составит от +22 – до +24 градусов.

Напомним, накануне синоптик Наталья Диденко сообщила, что в дальнейшем температура воздуха будет подвергаться незначительным колебаниям с тенденцией к повышению в конце недели. При этом возможны периодические дожди, за исключением южной части Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 июня после обеда Киев накрыла сильная гроза с градом. В результате непогоды в столице местами дороги превратились в настоящие реки из-за большого количества осадков.

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