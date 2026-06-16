Будут "сюрпризы": синоптик дала прогноз на оставшуюся часть недели в Украине. Карта

17 июня теплее всего будет на юге, юго-востоке и в Днепропетровской области. Уже в конце недели в Украине постепенно потеплеет, хотя в ближайшие дни в отдельных регионах сохранятся дожди.

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Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, летняя жара пока не спешит в Украину.

Погода в Украине 17 июня

17 июня в большинстве регионов Украины температура воздуха составит от +20 до +24 градусов. В то же время на юге, юго-востоке и в Днепропетровской области воздух прогреется до +23–+26 градусов.

Дожди синоптик прогнозирует преимущественно в западных областях, кроме Ровенской и Волынской. Также дожди пройдут в центральной части страны. На остальной территории местами возможны кратковременные дожди.

В Киеве 17 июня будет преобладать сухая погода. Дневная температура в столице составит от +20 до +22 градусов.

"В дальнейшем температура воздуха будет подвергаться незначительным колебаниям с тенденцией к повышению в конце недели. Периодические дожди вероятны, кроме южной части Украины", – отметила Диденко.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимой выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

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