Ожидается преимущественно сухая погода: синоптики назвали единственный регион Украины, где в субботу будет дождливо. Карта

В Украине погода в первый выходной на этой неделе, 15 ноября, будет преимущественно сухой. Небольшие дожди ожидаются только в северных областях: Волынской, Ривненской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской.

Небо будет облачным с прояснениями. Прогноз опубликован на сайте Украинского гидрометеорологического центра.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

В субботу, 15 ноября, ожидается сильный туман ночью и утром в юго-восточных регионах. Видимость – примерно от 200 до 500 метров.

Объявлен I (желтый) уровень опасности. "Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", – отметили в УкрГМЦ.

Прогноз синоптиков на субботу

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 метров на секунду, в Карпатах, днем и в большинстве центральных, южных, Сумской и Харьковской областях возможны сильные порывы до 15-20 метров на секунду.

В среднем температура ночью продержится на уровне +2...+7, на побережье Черного моря до +11 градусов.

Днем столбики термометров поднимутся до +8...+13, а на Прикарпатье и Одесской области даже до +16 градусов.

Прогноз для Киева и Киевской области

В этом регионе тоже будет облачно с прояснениями. В целом без осадков, хотя во второй половине дня пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.

Температура в Киевской области ночью +2...+7, днем +8...+13.

Что касается столицы, то в темное время суток в ночь на субботу будет +5...+7, днем около +10 градусов.

Как писал OBOZ.UA, предварительные прогнозы свидетельствуют о том, что зима 2025–2026 в Украине пройдет без экстремальных холодов, но с непредсказуемыми температурными качелями и большим количеством осадков.

