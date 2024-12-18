Ожидается до 9 градусов тепла, но с осадками: в Гидрометцентре уточнили прогноз погоды на среду, 18 декабря

В Украине погода в среду, 18 декабря, будет относительно теплой. Но в восточных, северо-восточных, ночью и в большинстве западных и центральных областях будет идти небольшой дождь и мокрый снег.

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На остальной территории – без осадков. Прогнозом на своем сайте поделились синоптики Украинского гидрометеорологического центра.

Они предупредили о гололедице на дорогах жителей востока, северо-востока страны и Карпат.

18 декабря, в связи со снегопадом и вьюгой, на высокогорье восточной части Закарпатской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность третьего уровня.

В целом по Украине ожидается северо-западный ветер в 7-12 метров на секунду. Ночью в большинстве областей и днем ​​на Левобережье – порывы до 15-20 метров на секунду.

Температура на западе и юге страны ночью от +1 до +6, днем от +​​4 до +9. В других регионах ночью от -2 до +3, днем ​​от 0 до +5 градусах.

На территории Киевщины в среду будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-западный, 7-12, местами в области с порывами в 15-20 метров на секунду.

Температура в темное время суток от 2 мороза до 3 тепла. В светлое – от ​​0 до 5 тепла.

В городе Киев термометры покажут ночью от 0 до +2, а днем от +​​2 до +4 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Синоптик Наталья Диденко ранее спрогнозировала, что 18 декабря ветер будет оставаться порывистым, однако на западе, севере и в центре начнет ослабевать.

– Метеорологические данные указывают на то, что во второй декаде декабря ожидается увеличение количества осадков и усиление ветра во время прохождения атмосферных фронтов.

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