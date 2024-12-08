Отто Премингер: уроженец Черновицкой области, покончивший с 'черными списками' в Голливуде

Отто Премингер вошел в историю мирового кинематографа как "голливудский провокатор", покончивший с запретными темами и "черным списком", лишившим профессии многих кинематографистов в конце 40-х – начале 50-х годов прошлого века. На счету Премингера-режиссера и продюсера больше 40 фильмов, среди которых – классика мирового кинематографа: "Синяя Луна", "Кармен", "Порги и Бесс", "Здравствуй, грусть!", "Святая Иоанна", "Лора", "Человек с золотой рукой".

Видео дня

За умение подмечать и наполнять смыслом тончайшие детали Премингера называли "совершенным режиссером", которому подражали все представители французской "Новой волны", а Жан-Люк Годар и вовсе неоднократно признавался ему в любви. А вот актерские работы Премингера были в большинстве своем однообразными: из-за своего иностранного акцента он часто играл нацистов, что – с учетом его еврейского происхождения и бегства от фашизма из Европы в Новый свет – было иронией его судьбы.

Юрист, актер, режиссер

Отто Людвиг Премингер, как звали будущего голливудского продюсера при рождении, появился на свет 5 декабря 1905 года в небольшом городе Вижница в Черновицкой области, в то время территориально относившейся к Австро-Венгерской империи, а ныне – к Украине. Его отец Маркус Премингер был известным на Буковине юристом с богатой практикой и множеством клиентов, поэтому у мальчика изначально не было в жизни другого пути, он вынужден был получить юридическое образование. Но тяга к искусству довольно быстро дала о себе знать.

В Вене, где Отто учился, ему удалось устроиться актером в труппу знаменитого театрального режиссера Макса Рейнхардта. Сыграв в нескольких спектаклях, молодой человек понял, что режиссура его интересует больше, чем актёрство. Он поставил несколько спектаклей на сценах разных театров, а затем снял свой первый фильм – "Большая любовь". Возможно, Отто и дальше продолжал бы работать в Европе, если бы к власти в Германии не рвались национал-социалисты. Отто Премингер был одним из немногих, кто сумел вовремя оценить исходящую от фашизма опасность, и – эмигрировал в Соединенные Штаты.

Номинация на "Оскар" за лучшую режиссерскую работу

Со временем Премингер перевез в США свою семью, включая отца, который не хотел расставаться со своей карьерой – последние годы Маркус Премингер занимал пост прокурора. Сам Отто начал карьеру в Голливуде, сняв несколько фильмов подряд. Руководство "20th Century Fox", несмотря на его сложный характер, пришло в восторг, тем более что очень быстро к Отто пришла первая известность – после выхода на экраны фильма-нуара "Лора", за который Премингер получил номинацию на "Оскар" за лучшую режиссерскую работу. Историки кино считают картину классикой жанра, который стал отражением упаднических настроений, царивших в американском обществе во время Второй мировой войны.

"Синяя Луна"

Фильм "Синяя Луна" сыграл особую роль в жизни и карьере Премингера, став отправной точкой его карьеры голливудского реформатора. Премингеру долгое время не удавалось получить разрешение на прокат картины от цензурных органов. По современным меркам фильм был более чем скромным – романтическая комедия, но в ней впервые на американском экране звучали такие слова, как "девственница", "беременная", "соблазн", – многочисленные клерикальные организации сочли ленту аморальной и оскорбительной для общества. О запрете смотреть "Синюю Луну" говорили даже священники во время воскресных проповедей, что не мешало их пастве по окончании церковной службы дружно отправляться в кинотеатры. Результат говорил сам за себя: продюсеры "Синей Луны", вложив в производство 400 тысяч долларов, получили в прокате 3,5 миллиона.

"Голливудский провокатор"

Добившись победы, Премингер продолжил свою деятельность голливудского новатора, реформатора и, как следствие, провокатора: ему нравилось провоцировать чиновничьи организации на негативную ответную реакцию. В 1954 году вышел его мюзикл "Кармен", актеры которого полностью были темнокожими. Фильм пользовался огромной популярностью у зрителей, а занятые в нем актеры стали обладателями престижных призов – так, исполнительница главной роли Дороти Дэндридж стала первой афроамериканской актрисой, получившей номинацию на "Оскар".

Вышедший через год фильм "Человек с золотой рукой", в котором Фрэнк Синатра сыграл игромана-наркомана, вызвал настоящий скандал из-за того, что тема наркозависимости была на то время строжайшим табу в кино. "Человека с золотой рукой" запретили к показу, но некоторые кинотеатры нарушили распоряжение "авторитетных органов". Фильм получил хорошую критику, а Синатра – номинации на "Оскар" и "BAFTA". Требования к показу "Человека с золотой рукой" были смягчены после того, как организации по здравоохранению признали поднятую в ленте тему наркотической и игровой зависимости серьезной социальной проблемой, нуждающейся в разоблачении. Но, пока в кинематографических кругах шла борьба за эту картину, продолжавшаяся в течение пяти лет, Премингер успел снять другую, не менее провокативную, – детектив "Анатомия убийства". В нем – в сцене судебного заседания – опять прозвучали слова, до этого ни разу не допускавшиеся на киноэкране: "изнасилование", "сперма", "контрацепция". Суд, в который подали на Премингера контролирующие органы, принял сторону режиссера, а он и дальше продолжал поднимать в своих произведениях объявленные запретными для общества темы: антисемитизм и сионизм ("Исход"), гомосексуализм во власти ("Совет и согласие"), институт религии ("Кардинал"), инцест и одинокое материнство ("Исчезновение Банни Лейк").

Конец "черным спискам"

С конца 50-х годов творчество Премингера переходит на новый уровень – он все реже работает в кино как актер и режиссер и все чаще занимается продюсированием новых лент. У него была репутация продюсера, который ничего не боится – ни использовать в работе подопечных режиссеров все те же запретные темы, ни сотрудничать с авторами сценария и режиссерами, входившими в "черные списки" неблагонадежных деятелей искусства. Чаще всего в них попадали те, кого – обоснованно или нет – подозревали в приверженности коммунистической идеологии. Во времена маккартизма – так называемой охоты на ведьм – от гонений пострадали многие кинематографисты. Тем не менее для того, чтобы вернуть их в профессиональную сферу, требовалась немалая смелость, "мышцы" которой за годы борьбы с цензурными комитетами успел "нарастить" Премингер.

Одним из таких протеже продюсера стал голливудский сценарист, член знаменитой "Голливудской десятки", в 1947 году представшей перед Комиссией по расследованию антиамериканской деятельности, Далтон Трамбо. Правда, по настоянию Премингера он вынужден был работать под псевдонимом, а "Оскар" за лучшие сценарии к знаменитым фильмам "Римские каникулы" и "Храбрый" за него на церемонии получали другие люди, но без Премингера этих фильмов – как и работы у Трамбо – не было бы вообще. Пример оказался заразительным, и вскоре – с подачи Отто Премингера – с "неблагонадежными" сценаристами и режиссерами начали сотрудничать другие продюсеры, обогатив историю "Фабрики грез" картинами, ставшими классикой мирового кино.