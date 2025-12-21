Отталкивает само название: зачем в СССР делали апельсиновый майонез

Советский Союз часто ассоциируется с ограниченным выбором товаров и дефицитом, однако пищевая промышленность того времени иногда создавала весьма неординарные продукты. Одним из таких курьезов стал майонез с апельсиновым вкусом, который сегодня вызывает искреннее удивление у потребителей.

Появление этого соуса было частью попытки расширить ассортимент после того, как классический "Провансаль" получил общенародное признание. Сначала граждане относились к майонезу с недоверием, но впоследствии он стал обязательным атрибутом праздничного стола.

В рамках экспериментов технологи разработали целую линейку вкусов, среди которых были горчичный и десертный фруктовый варианты. Апельсиновый соус должен был стать изысканным дополнением к блюдам, однако его судьба оказалась довольно неутешительной. Несмотря на амбициозные планы разработчиков, этот продукт так и не смог закрепиться на рынке из-за своей специфики и необычных вкусовых свойств.

Состав и особенности производства

В отличие от привычных заправок для салатов, апельсиновый майонез официально классифицировался как десертный продукт. Его рецептура существенно отличалась от стандарта: содержание жира было снижено до 35%, что делало соус более легким. Главной особенностью было добавление 20% натурального апельсинового сока или качественного джема, что придавало продукту выраженный фруктовый аромат. Для стабилизации консистенции использовали кукурузный крахмал, а лимонная кислота и специальные эссенции подчеркивали цитрусовый профиль.

Благодаря отсутствию искусственных консервантов, срок годности такого деликатеса не превышал месяца.

Причины фиаско и быстрое исчезновение с рынка

Несмотря на уникальность, апельсиновый соус имел очень ограниченную сеть распространения. Поскольку он считался специфическим товаром, его поставляли преимущественно в специализированные магазины, доступ к которым имела только тогдашняя элита. Однако даже среди состоятельных слоев населения продукт не нашел отклика — сочетание майонезной основы и сладкого апельсина казалось многим слишком экзотическим и невкусным. Потребители не понимали, с какими блюдами его сочетать, ведь для традиционных салатов он был слишком сладким, а для фруктов — слишком жирным.

В конце концов, из-за низкого спроса и короткого срока реализации производство было признано не целесообразным. Взыскательная аудитория спецраспределителей предпочла более традиционные лакомства, и апельсиновый майонез тихо исчез с прилавков.

Сегодня он остается лишь интересным упоминанием в кулинарных книгах и архивах, иллюстрируя смелые, но не всегда удачные поиски советских технологов питания.

