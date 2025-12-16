Были на каждом столе: что традиционно готовили в СССР на Новый год

Главным семейным праздником в СССР считался Новый год. Этого дня ждали с особым нетерпением и к нему готовились очень заранее, начиная подготовку с поиска продуктов для праздничных блюд.

Видео дня

Сейчас кажется дикостью, что консервированный горошек или майонез приходилось доставать чуть ли не за несколько месяцев до праздника. Однако такими были реалии продовольственного дефицита в Союзе. OBOZ.UA рассказывает, какие блюда считались деликатесами в ту эпоху и без них не обходилось ни одно застолье.

Квест "добыть дефицит".

Новогодний стол в подавляющем большинстве советских семей выглядел примерно одинаково. Приготовление праздничных блюд требовало не столько кулинарного мастерства и фантазии, сколько умения добыть дефицитные товары и при этом уложиться в скромный бюджет. Для того, чтобы просто положить на полку банку майонеза или горошка или палку колбасы приходилось специально заводить дружбу с работниками торговли, которые могли вынести дефицитный товар из магазина через служебный вход.

В результате в ночь с 31 декабря на 1 января практически в каждой квартире можно было увидеть на столе:

салат оливье с вареной колбасой или курицей, реже – с мясом;

сельдь под шубой;

холодец;

запеченную курицу или, если совсем повезет, гуся или утку;

мясную и сырную нарезку; – особым шиком считался сервелат.

Доступ к фруктам зимой был ограничен. Именно поэтому обычные мандарины считались символом праздника, а не привычным цитрусом, как сейчас. Даже яблоки превращались в особый деликатес. А конфеты и шоколад становились настоящим праздничным шиком.

Кулинарные шедевры из самых простых продуктов

Пытались готовить для праздника и необычные на вид блюда. Которые, впрочем, готовились из тех продуктов, которые можно было достать в советских магазинах. Среди них чаще всего встречались:

"Грибочки" из фаршированных яиц. Яйца были одним из самых доступных продуктов, поэтому закуски на их основе стали хитом. Их фаршировали шпротным паштетом, сыром с майонезом, или же превращали в знаменитые "грибочки", делая шляпки из половинки другого яйца или, если повезет, из помидоров.

Яйца были одним из самых доступных продуктов, поэтому закуски на их основе стали хитом. Их фаршировали шпротным паштетом, сыром с майонезом, или же превращали в знаменитые "грибочки", делая шляпки из половинки другого яйца или, если повезет, из помидоров. Фаршированная сельдь . Если хотелось приготовить что-то оригинальнее "шубы", сельдь фаршировали с луком, яйцами и овощами. Продукты те же, но более необычная подача.

. Если хотелось приготовить что-то оригинальнее "шубы", сельдь фаршировали с луком, яйцами и овощами. Продукты те же, но более необычная подача. Оливье. Салат готовился в огромных мисках, чтобы хватило на всю ночь, на утро и на неожиданных гостей. У каждой семьи был свой "коронный" вариант в пределах доступных ингредиентов.

В целом, новогодний стол СССР был не просто набором блюд. Он был семейным ритуалом, который объединял поколения через совместные усилия в борьбе с дефицитом, и создавал ощущение магии несмотря на бытовые трудности.

Сегодня, когда выбор и качество продуктов несравненно выше, ингредиенты для "оливье" и "шубы" можно купить в любом магазине в любой день года. Поэтому эти блюда готовят на Новый год не из-за необходимости или отсутствия альтернатив, а скорее как проявление ностальгии. Они являются теплым воспоминанием о детстве и той незабываемой атмосфере, которая царила в домах, несмотря на дефицит.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие смертельно опасные елочные украшения производили в СССР.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.