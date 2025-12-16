Были на каждом столе: что традиционно готовили в СССР на Новый год
Главным семейным праздником в СССР считался Новый год. Этого дня ждали с особым нетерпением и к нему готовились очень заранее, начиная подготовку с поиска продуктов для праздничных блюд.
Сейчас кажется дикостью, что консервированный горошек или майонез приходилось доставать чуть ли не за несколько месяцев до праздника. Однако такими были реалии продовольственного дефицита в Союзе. OBOZ.UA рассказывает, какие блюда считались деликатесами в ту эпоху и без них не обходилось ни одно застолье.
Квест "добыть дефицит".
Новогодний стол в подавляющем большинстве советских семей выглядел примерно одинаково. Приготовление праздничных блюд требовало не столько кулинарного мастерства и фантазии, сколько умения добыть дефицитные товары и при этом уложиться в скромный бюджет. Для того, чтобы просто положить на полку банку майонеза или горошка или палку колбасы приходилось специально заводить дружбу с работниками торговли, которые могли вынести дефицитный товар из магазина через служебный вход.
В результате в ночь с 31 декабря на 1 января практически в каждой квартире можно было увидеть на столе:
- салат оливье с вареной колбасой или курицей, реже – с мясом;
- сельдь под шубой;
- холодец;
- запеченную курицу или, если совсем повезет, гуся или утку;
- мясную и сырную нарезку; – особым шиком считался сервелат.
Доступ к фруктам зимой был ограничен. Именно поэтому обычные мандарины считались символом праздника, а не привычным цитрусом, как сейчас. Даже яблоки превращались в особый деликатес. А конфеты и шоколад становились настоящим праздничным шиком.
Кулинарные шедевры из самых простых продуктов
Пытались готовить для праздника и необычные на вид блюда. Которые, впрочем, готовились из тех продуктов, которые можно было достать в советских магазинах. Среди них чаще всего встречались:
- "Грибочки" из фаршированных яиц. Яйца были одним из самых доступных продуктов, поэтому закуски на их основе стали хитом. Их фаршировали шпротным паштетом, сыром с майонезом, или же превращали в знаменитые "грибочки", делая шляпки из половинки другого яйца или, если повезет, из помидоров.
- Фаршированная сельдь. Если хотелось приготовить что-то оригинальнее "шубы", сельдь фаршировали с луком, яйцами и овощами. Продукты те же, но более необычная подача.
- Оливье. Салат готовился в огромных мисках, чтобы хватило на всю ночь, на утро и на неожиданных гостей. У каждой семьи был свой "коронный" вариант в пределах доступных ингредиентов.
В целом, новогодний стол СССР был не просто набором блюд. Он был семейным ритуалом, который объединял поколения через совместные усилия в борьбе с дефицитом, и создавал ощущение магии несмотря на бытовые трудности.
Сегодня, когда выбор и качество продуктов несравненно выше, ингредиенты для "оливье" и "шубы" можно купить в любом магазине в любой день года. Поэтому эти блюда готовят на Новый год не из-за необходимости или отсутствия альтернатив, а скорее как проявление ностальгии. Они являются теплым воспоминанием о детстве и той незабываемой атмосфере, которая царила в домах, несмотря на дефицит.
