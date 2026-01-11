Отсрочку для студентов старше 25 лет отменят? В Раде сделали заявление

Мужчины в возрасте от 25 лет, которые будут поступать в учебные заведения после принятия изменений в законодательство, могут потерять право на отсрочку от военной службы. В Верховной Раде заявляют, что речь идет не об ограничении доступа к образованию, а о пересмотре механизмов мобилизационных исключений из соображений безопасности государства.

Об этом в своем информационном Telegram-канале сообщил Сергей Бабак – председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций. Ко второму чтению готовится законопроект, который меняет подход к отсрочке от военной службы в связи с обучением.

В частности, предлагается лишить права на отсрочку мужчин в возрасте 25+, которые будут поступать в учреждения высшего, профессионального предвысшего или профессионального образования. По его словам, право на образование остается неизменным, однако законодатель стремится устранить практику использования обучения как формального основания для избежания выполнения конституционного долга. Такой шаг в Раде называют сложным и радикальным, но необходимым в условиях войны.

В комитете напомнили о ситуации с аспирантурой, которая стала показательным примером. До полномасштабного вторжения количество поступающих-мужчин составляло около 500 человек в год, в 2022 году оно выросло до почти 4 тысяч, в 2023 – до 16 тысяч, а в 2024 году превысило 90 тысяч.

После изменения правил отмены контрактной формы обучения, введения вступительных испытаний и одновременного увеличения бюджетных мест – количество желающих поступать резко сократилось и почти вернулось к довоенному уровню. В Раде отмечают, что это позволило сохранить доступ к образованию для мотивированных студентов и одновременно уменьшить злоупотребление отсрочкой.

Нынешние законодательные изменения, по словам авторов инициативы, должны не бороться с последствиями, а устранить саму причину массового использования обучения как инструмента уклонения от мобилизации.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в случае заключения и выполнения мирного соглашения подходы к мобилизации в Украине могут претерпеть изменения, в частности рассматривается ее отмена или переход к частичному формату с поэтапной демобилизацией. Президент Владимир Зеленский отмечал, что приоритетом остается сохранение боеспособности войска и удержание позиций, ведь их потеря несет серьезные угрозы безопасности государства.

