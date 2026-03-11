Отряды верхолазов, водолазов и не только: Клименко рассказал, как изменились МВД и ГСЧС в результате российских обстрелов

За время полномасштабного вторжения россиян система работы украинских спасателей полностью изменилась: появились новые вызовы и, соответственно, новые отряды и подразделения, новые фронты деятельности. Даже в странах ЕС, где "очень серьезно подходят к подготовке к возможным чрезвычайным ситуациям", заинтересовались украинским опытом настолько, что хотят изучать его.

Об этом 11 марта рассказал глава МВД Игорь Клименко во время встречи с журналистами. По его словам, в последние полгода есть много запросов от стран ЕС, которые интересуются "именно системой выживания и охраны объектов критической инфраструктуры".

Украинский опыт

Глава министерства подчеркнул – украинский опыт за рубежом "достаточно глубоко изучают" не только близкие соседи, но и другие "большие страны".

"Партнеры просят нас о консультациях, о подготовке своих специалистов. Вероятно, они осознали реалистичность вызовов. Они хотят, чтобы мы им проинструктировали, как надо вести себя во время угрозы, или введения военного положения, или военной угрозы со стороны других стран. Что надо делать с энергетической инфраструктурой, что надо делать с системой связи. То есть они хотят понимать, каким образом им развернуть систему гражданской защиты", – объяснил Игорь Клименко.

Гражданская защита

Он добавил, что система гражданской защиты, которая в свое время "была уничтожена полностью", в последние полтора года была восстановлена в системе МВД.

"Мы создали инженерные подразделения, мы создали спецподразделения по тушению пожаров на объектах энергетической инфраструктуры – с соответствующими хабами, с техникой, с роботами. Должен сказать, что роботов дистанционного тушения пожаров в Украине сейчас больше, чем в любой стране Европы", – рассказал министр и уточнил, что к полученному "большому количеству от французов", сейчас МВД закупает роботов украинского производства.

Новые подразделения

"Созданы подразделения верхолазов. У нас теперь есть 1550 верхолазов – раньше их не было у нас вообще. Это те специалисты, которые всю зиму, прошлую, особенно эту зиму, работали на высоте от 20 до 60 метров. Да, эти люди как раз работают, соответственно, экипировка имеют, работают на значительных высотах. К сожалению, мы двух потеряли. Один (это в Яготине) – на складах, а один сорвался на шестой ТЭЦ (с высоты 20 метров)", – рассказал Игорь Клименко.

Отдельно было создано спецподразделение "Дельта", его спасатели "высаживаются в любой опасной точке".

"В прошлом году мы создали специальное подразделение "водолазов", тренировали их французы. И то, что некоторые ТЭЦ держались, это, в частности, благодаря этим водолазам, которые на самом деле в зоне огромного риска для жизни в технических помещениях, в этих технических ходах, ликвидировали пробоины. У нас в Украине нет больше нигде таких специалистов", – отметил глава МВД.

Работа на ТЭЦ

Также новое образование в ГСЧС – это "энергетические подразделения", которые, как рассказал Клименко, "обогревали трубы больших водопроводов на ТЭЦ, пока энергетики работали".

"Всего в ГСЧС по состоянию на сейчас есть генераторы на 225 МВт. Благодаря этому нам удавалось поддерживать 18 трансформаторных подстанций, которые обеспечивали тепло- и электроснабжение в более 100 домов в Киеве. И плюс три больницы, и еще какие-то там объекты – мы обеспечивали электричеством и теплом именно работой наших трансформаторных подстанций", – отметил Игорь Клименко относительно кризиса на Киевщине в январе и феврале этого года.

По его словам, "специальные хабы с техникой" спасатели имеют в Одесской, Киевской, Полтавской областях, в западном регионе – "чтобы быстро могли прибыть подразделения туда, где нужно".

