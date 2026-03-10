На Киевщине спасли девочку-подростка: сняли с крыши балкона на девятом этаже. Фото
В Фастове Киевской области спасатели пришли на помощь девочке. Во время развлечений на крыше жилого дома подросток оказалась на козырьке балкона на девятом этажеи не смогла самостоятельно выбраться.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. К счастью, обошлось без травм.
Опасные "развлечения" на крыше
По словам спасателей, 9 марта в 18:17 к ним поступило сообщение о том, что в городе Фастов на улице Киевской на навес балкона 9-го этажа многоквартирного жилого дома, вероятно, упал ребенок.
"К месту происшествия немедленно были направлены спасатели. Прибыв на вызов, они выяснили, что на крыше дома находилась группа подростков, которые развлекались. В результате одна из девушек оказалась на кровле балкона девятого этажа и уже не могла самостоятельно вернуться на крышу", – уточнили в пресс-службе.
В 18:30 спасатели с помощью автолестницы добрались до ребенка и безопасно сняли его с кровли балкона. Другие подростки спустились с крыши самостоятельно. К счастью, обошлось без травм.
Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве, вечером 9 марта, сотрудники ГСЧС спасли двух детей, которые оказались посреди водоема на отколовшейся льдине. Малышей доставили на берег и передали врачам.
