На Киевщине спасли девочку-подростка: сняли с крыши балкона на девятом этаже. Фото

В Фастове Киевской области спасатели пришли на помощь девочке. Во время развлечений на крыше жилого дома подросток оказалась на козырьке балкона на девятом этажеи не смогла самостоятельно выбраться.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. К счастью, обошлось без травм.

Опасные "развлечения" на крыше

По словам спасателей, 9 марта в 18:17 к ним поступило сообщение о том, что в городе Фастов на улице Киевской на навес балкона 9-го этажа многоквартирного жилого дома, вероятно, упал ребенок.

"К месту происшествия немедленно были направлены спасатели. Прибыв на вызов, они выяснили, что на крыше дома находилась группа подростков, которые развлекались. В результате одна из девушек оказалась на кровле балкона девятого этажа и уже не могла самостоятельно вернуться на крышу", – уточнили в пресс-службе.

В 18:30 спасатели с помощью автолестницы добрались до ребенка и безопасно сняли его с кровли балкона. Другие подростки спустились с крыши самостоятельно. К счастью, обошлось без травм.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве, вечером 9 марта, сотрудники ГСЧС спасли двух детей, которые оказались посреди водоема на отколовшейся льдине. Малышей доставили на берег и передали врачам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!