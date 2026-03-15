Отреагировал на призыв Киева помочь: в бою с российскими оккупантами погиб бразилец Родриго Оливейра де Соуза. Фото

В пятницу, 13 марта на Киевщине провели в последний путь погибшего бразильского бойца Интернационального легиона Главного управления разведки,Родриго Оливейру де Соузу. Похоронили латиноамериканского воина на Национальном военном мемориальном кладбище.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР. Погибшему было 27 лет.

Что известно

Как говорят в разведведомстве, Родриго Оливейра де Соуза родился 25 июля 1999 года в городе Сан-Жуан-ди-Мерити, штата Рио-де-Жанейро. После окончания колледжа он переехал в Европу, долгое время жил и работал в Португалии, Италии и Польше.

"Как и тысячи неравнодушных иностранцев, после начала полномасштабной геноцидной войны России против Украины Родриго отреагировал на призыв Киева помочь в борьбе за свободу - добровольцем стал к оружию вместе с украинцами", — говорится в сообщении.

Де Соуза погиб в бою в районе Степногорска Запорожской области, будучи военнослужащим тактической группы "Реванш". По словам собратьев, Родриго был "ментально сильным, профессиональным, храбрым бойцом", который "прошел достойный боевой путь".

Также как говорят в пресс-службе ГУР, боец постоянно учился, совершенствовал свои боевые навыки, любил фотографировать, джаз и хип-хоп. После войны он хотел поехать домой, где должен был строить военную карьеру в Вооруженных силах Бразилии.

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Дмитрий Будовый. Сердце защитника Украины остановилось 8 марта.

