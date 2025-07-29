Отмечены 318 воинов: Зеленский инициировал легализацию награды Крест боевых заслуг

Президент Владимир Зеленский инициировал легализацию награды "Крест боевых заслуг", который по иерархии будет на уровне между званием Героя Украины и орденом Богдана Хмельницкого. Сегодня этой наградой уже отмечено 318 воинов.

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Об этом глава государства сообщил в видеообращении 29 июля. Он направил в Верховную Раду соответствующий законопроект.

Зеленский о награде Крест боевых заслуг

"Сегодня я подписал и направил в Верховную Раду Украины законопроект – законопроект фактически об уважении – для воинов, которые отмечаются "Крестом боевых заслуг". Это объективно высокая награда, но де-юре сейчас "Крест боевых заслуг" является отличием, которое имеет символический вес. Мы сделаем, чтобы награда давала воинам реальные вещи, и по иерархии наград "Крест боевых заслуг" будет на уровне между званием Героя Украины и орденом Богдана Хмельницкого", – отметил президент.

Зеленский добавил, что "Крестом боевых заслуг" уже отмечено 318 воинов, а каждый из них заслуживает благодарности. "Прошу Верховную Раду Украины оперативно подготовить этот законопроект к голосованию", – добавил глава государства.

Производство дронов и международные договоренности

Зеленский рассказал о финализации договоренностей с партнерами Украины по средствам на дроны.

"Еще плюс 400 миллионов евро для наших украинских компаний, для наших украинских производителей дронов зайдут на счета производителей в Украине в течение этой недели. Договоренность Украина – Нидерланды. Все задачи по производству дронов на этот год выполняем и именно так выполняем, как нужно", – подчеркнул президент.

Также глава государства 29 июля на Киевщине посетил "очень сильную компанию", которая занимается созданием украинской электроники, в частности компонентов для ракет и дронов.

"Я очень поблагодарил работников компании – команде предприятия. Когда наши удары по российской территории происходят, должны не забывать: это работа многих – многих компаний, многих людей, государственного и частного секторов – украинского единства, того, что работает лучше всего. Лучше всего для Украины. Лучшее для наших людей. Спасибо вам!" – подчеркнул он.

Зеленский о российских атаках и поддержке Украины

Президент напомнил о сегодняшнем российском ударе по исправительной колонии в Запорожской области, где погибли 16 человек, еще 43 человека получили ранения. Он отметил, что россияне знали, что это гражданский объект, и выразил соболезнования.

Кроме этого, не менее жестокий удар РФ и по территории больницы в Каменском, где три человека были убиты и много раненых.

"Наша Харьковщина – тоже российские удары, тоже потери. Донетчина – ежедневно удары. Россия абсолютно не обращает внимания на всех в мире, кто стремится закончить эту войну", – подчеркнул украинский лидер.

Зеленский отметил, что вчера было очень нужное заявление президента США Дональда Трампа и много поддержки в мире, но российские обстрелы и показательные убийства украинцев все равно продолжаются.

"Каждый такой российский удар и российское хамство в ответ на требования мира закончить войну – все это только подтверждает, что давление нужно. Больше санкций нужно против России, стабильная поддержка Украины и нашей защиты жизни, скоординированная дипломатия ради мира. Я хочу поблагодарить всех, кто именно так работает вместе с нами", – заявил президент.

Во вторник, 29 июля, президент Украины провел разговор с премьер-министрами Канады и Дании. Они обсудили потребности украинской защиты и обороны. Зеленский поблагодарил за четкую поддержку и сильные позиции в коммуникации с другими партнерами.

"Мы должны одинаково воспринимать угрозы, мы должны одинаково реагировать. Я ценю позицию Дании в поддержку нашего движения в Евросоюз и того, что условия для Украины и других стран по вступлению должны быть справедливыми. В частности, условия и все, о чем мы договаривались в контексте вступления Украины и Молдовы. Страны Балтии, страны Северной Европы, все другие наши друзья на континенте – я хочу поблагодарить каждого за поддержку Украины", – отметил глава государства.

Кроме этого, Зеленский обсудил с главами правительств Дании и Канады его законопроект, который должен гарантировать нормальную работу антикоррупционной инфраструктуры, других органов правопорядка. По его словам, очень важно принять этот закон в четверг, 31 июля, все партнеры это поддерживают. Также этот вопрос обсудили с представителями Верховной Рады Украины и чиновниками, поэтому, как заверил президент, "результат должен быть обеспечен".

Социальные выплаты военным

Премьер-министр Юлия Свириденко доложила президенту о ряде проектных решений. Следовательно, есть изменения в бюджет, чтобы гарантировать все необходимые выплаты украинским защитникам и родным павших воинов. По словам президента, были определенные детали, которые требуют законодательного решения, но Зеленский рассчитывает на поддержку от нардепов.

"Также правительство уже подготовило расширение программы контрактов 18-24, чтобы программа привлекала мотивированных людей именно для работы с дронами. Юлия Свириденко представит эту программу", – добавил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий проходить военную службу по контракту людям, достигшим 60-летнего возраста. Его цель – привлечь опытных и мотивированных граждан к усилению обороноспособности страны в условиях полномасштабной войны.

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