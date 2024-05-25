Открыта регистрация на новый онлайн-тренинг от Фонда Рината Ахметова!

Приглашаем вас принять участие в практическом онлайн-тренинге "Особенности усыновления и установления опеки/попечительства во время войны", который состоится 30 мая 2024 (четверг), с 14:00 до 16:00, на платформе Teams. Мероприятие организует программа "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству нет!".

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Война усилила интерес украинцев к усыновлению и опеке, увеличила желание помогать детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, получить возможность жить и расти в семейном окружении. С особенностями усыновления и установления опеки в условиях войны помогут разобраться во время тренинга эксперта:

– Любовь Лориашвили, психолог, руководитель отдела Киевского городского центра социальных служб;

– Валентина Березина, начальник отдела усыновления и семейных форм воспитания Службы по делам детей и семьи города Киева.

Ключевые темы, которые будут рассматриваться на тренинге:

– процедура усыновления, установления опеки/попечительства над детьми, эвакуированными за пределы Украины;

– особенности учета кандидатов в усыновители и опекуны во время действия военного положения.

Мероприятие будет полезно, прежде всего, кандидатам в усыновители и опекуны, а также специалистам и работникам социальной сферы, родителям-воспитателям ДБСТ, усыновителям, опекунам и приемным родителям.

Фонд Рината Ахметова все 18 лет своей работы прилагает усилия к тому, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье. Благодаря программе "Сиротству — нет" уже более 10 тысяч детей в Украине нашли новые семьи. Следите за анонсами дальнейших тренингов проекта здесь.