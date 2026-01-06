'Отец сейчас на фронте в окопе': украинка, которая завирусила итальянца-путинофила, дала первый комментарий. Видео

У Дарьи, украинки, которая сегодня оказалась в центре резонансного инцидента с итальянцем Рокко, отец сейчас находится на фронте в окопе и без связи. Он еще не знает, что его дочь стала публично известной из-за своей патриотической позиции и видео из автобуса на границе. Первый комментарий девушки появился после того, как история получила широкую огласку.

Об общении с Дарьей рассказал закарпатский журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале. Он отметил, что имел возможность поговорить с девушкой непосредственно после событий. По его словам, она подробно объяснила, как все происходило во время поездки и уже на границе.

"Ребятки, все как обещала – оно не проехало. Оно не проехало. Но история началась с того, что человек очень поверил в свои силы и сказал мне, что он не поддерживает нашего президента, он поддерживает Путина и он назвал нашу нацию кретинами. И я показала просто этому человеку, что мы не кретины. Какой у нас президент, какие у нас люди, какая у нас сила интернета", – рассказала Дарья.

Разговор после скандала

Журналист Виталий Глагола сообщил, что Дарья согласилась прокомментировать ситуацию и поделилась собственным видением событий. В заметке он уточнил, что разговор касался как самого конфликта с итальянцем, так и действий пограничников. Глагола процитировал ее слова о том, что для нее эта история стала неожиданной.

Он также обратил внимание на личный момент, который девушка упомянула во время общения. По ее словам, отец сейчас воюет на фронте и не имеет связи, поэтому еще не знает о резонансе вокруг дочери. Этот факт, по словам журналиста, сильно контрастирует с эмоциями, которые бушевали вокруг видео в соцсетях.

Что произошло в автобусе

Напомним, инцидент произошел во время поездки на автобусе из Италии в Украину. Дарья Мельниченко ехала вместе с гражданином Италии Рокко и его женой, которая является украинкой. По словам девушки, сначала разговор был нейтральным, но потом мужчина начал критиковать Украину и оскорблять страну.

Во время общения Рокко заявил, что уважает российского диктатора Владимира Путина и открыто восхвалял Россию. Это вызвало возмущение Дарьи, которая зафиксировала разговор на видео. Впоследствии она опубликовала серию постов в Threads, которые быстро набрали более миллиона просмотров.

Реакция пограничников

О ситуации с итальянцем пограничники узнали еще до его прибытия на пункт пропуска. В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что ознакомились с публикациями Дарьи заранее. Это стало основанием для дополнительной проверки гражданина Италии во время пересечения границы на Закарпатье.

В результате 53-летнему Рокко запретили въезд на территорию Украины сроком на три года. Причиной назвали его пророссийскую позицию и нарушения норм украинского законодательства, установленные во время проверки. Решение приняли сразу после выяснения всех обстоятельств.

"Инспекторами Государственной пограничной службы были проведены все необходимые мероприятия пограничного контроля с привлечением других контролирующих служб. Сейчас детальная проверка завершена. Результат – отказ иностранцу в пересечении границы и запрет въезда в Украину на 3 года", – отмечают в ГПСУ.

История стала мемом

История с итальянцем-путинистом за считанные часы превратилась в один из самых обсуждаемых кейсов в соцсетях. После того как гражданина Италии не впустили на территорию Украины, ситуация получила вирусную огласку и вышла далеко за пределы личного сообщения.

OBOZ.UA писал о том, что соцсеть Threads буквально переполнилась мемами, ироничными реакциями и постами от пользователей и крупных украинских бизнесов. Имя Рокко стало обобщенным символом пророссийских иностранцев, а сама история – примером того, как частная ситуация перерастает в масштабный публичный резонанс.

Параллельно история начала жить собственной жизнью в соцсетях. Украинцы массово публикуют фото со сломанными спагетти и шутят о пицце с ананасами – известные "болевые точки" для итальянцев. Появились и шутки о том, что всех пророссийских иностранцев теперь можно называть "Рокко".

