На войне погиб подполковник полиции с Тернопольщины Александр Виничук

Защищая Украину, погиб подполковник полиции с Тернопольщины Александр Виничук. Сотрудник подразделения КОРД принял последний бой 20 июня в Донецкой области, когда выполнял боевую задачу.

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Александру Виничуку было 45 лет, на защиту Украины он стал с начала полномасштабного вторжения РФ. О потере сообщили в полиции Тернопольщины.

"Подполковник полиции Александр Виничук, сотрудник корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) полиции Тернопольщины, погиб 20 июня во время выполнения боевого задания вблизи села Иванополье Краматорского района. Ему было 45 лет. Александр поступил на службу в полицию в 2000 году. Свою карьеру он строил в подразделениях специального назначения — там, где выдерживают только сильнейшие", – указано в сообщении.

В полиции Тернопольщины рассказали, что один из отделов проведения специальных операций управления КОРД Александр Виничук возглавил в 2018 году. Вместе с побратимами-штурмовиками с самого начала полномасштабной агрессии РФ он выполнял боевые задачи на передовой, не давая врагу возможности устроить "легкую прогулку" по территории Украины.

"В памяти коллег он навсегда останется мужественным, надежным, искренним и преданным патриотом — тем, на кого всегда можно было положиться. Коллектив полиции Тернопольщины выражает искренние соболезнования семье, близким и друзьям погибшего. Вечная память, почет и слава Герою", – отметили в полиции Тернопольской области.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб киевский полицейский Владимир Середюк. В вечность он ушел 35-летним.

Также сообщалось, что в боях за Украину погиб защитник из Львова, награжденный "Золотым крестом". Богдан Неведомский служил в 120-м разведполке. На момент гибели воину было всего 20 лет.

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