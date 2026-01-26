Отдал жизнь за Украину: во время выполнения боевого задания погиб защитник с Херсонщины. Фото

На войне погиб защитник с Херсонщины Юрий Степаненко. Жизнь Героя оборвалась в зоне боевых действий.

Об этом сообщил глава Широкобалковского старостата Вадим Горб. Военный мужественно защищал Украину и ее независимость.

"Скорбная весть для нашей общины ... С глубокой скорбью сообщаю, что во время выполнения боевого задания погиб наш односельчанин – Юрий Степаненко", – говорится в сообщении.

Что известно о Герое

В комментарии местному медиа Вадим Горб рассказал, каким был военный в мирной жизни.

Юрий учился в Широкобалковской общеобразовательной школе, а затем овладел профессией сварщика. Он был искренним и ответственным, добросовестно работал, помогал близким и был поддержкой для семьи.

После полномасштабного вторжения России Юрия Степаненко мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины. Без колебаний он стал на защиту Родины и выполнял свой воинский долг.

"Юрий был преданным другом – таким, которых сегодня почти не встретишь. Всегда готов прийти на помощь, поддержать добрым словом или делом. Находчивый, жизнерадостный, с открытой душой. Его положительный характер и искренняя улыбка не раз согревали сердца близких и друзей", – отметил глава Широкобалковского старостата.

Юрию Степаненко навсегда останется 39 лет. У Героя остались мама и сестра

"Он отдал свою жизнь, защищая Украину, нашу свободу и будущее. Для всех, кто его знал, он навсегда останется светлым, искренним человеком, надежным другом и настоящим Героем своей Родины. Выражаем искренние соболезнования семье, близким и всем, кто знал Юру. В это трудное время разделяем вашу боль и печаль вместе с вами", – говорится в сообщении.

