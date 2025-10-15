Отдал жизнь за Украину: на Запорожье погиб снайпер с Закарпатья. Фото
Украина продолжает терять Героев в борьбе за свою независимость. На войне погиб снайпер с Закарпатья Юрий Локотош.
Печальную весть сообщили на Facebook-странице Раховского городского совета. Жизнь мужественного защитника оборвалась 7 октября на Запорожье.
"Раховская территориальная громада с глубокой скорбью сообщает о гибели Защитника Украины – старшего солдата Локотоша Юрия Юрьевича, 1991 года рождения, уроженца города Рахов", – говорится в сообщении.
Что известно о павшем бойце
Командование воинской части, где Юрий проходил службу в должности снайпера, сообщило, что мужчина погиб 7 октября 2025 года вблизи населенного пункта Приморское Запорожской области во время выполнения боевого задания.
Отмечается, что Герой проявил незаурядное мужество и героизм в борьбе за независимость и свободу Украины.
"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя. Вечная память и уважение Герою!" – указано в сообщении.
О дате и времени встречи тела павшего бойца будет сообщено позже.
Напомним, на Харьковщине погиб оператор черниговского телеканала Александр Урванцев. Мужчина ушел на фронт добровольцем. Жизнь воина оборвалась 7 октября 2025 года.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что на фронте погиб 29-летний защитник со Львовщины Богдан Пахольчишин. Выпускник художественного училища, он должен был взять в руки оружие, чтобы защищать родную землю от российских оккупантов.
