Отдал жизнь за Украину: на Запорожье погиб снайпер с Закарпатья. Фото

Украина продолжает терять Героев в борьбе за свою независимость. На войне погиб снайпер с Закарпатья Юрий Локотош.

Видео дня

Печальную весть сообщили на Facebook-странице Раховского городского совета. Жизнь мужественного защитника оборвалась 7 октября на Запорожье.

"Раховская территориальная громада с глубокой скорбью сообщает о гибели Защитника Украины – старшего солдата Локотоша Юрия Юрьевича, 1991 года рождения, уроженца города Рахов", – говорится в сообщении.

Что известно о павшем бойце

Командование воинской части, где Юрий проходил службу в должности снайпера, сообщило, что мужчина погиб 7 октября 2025 года вблизи населенного пункта Приморское Запорожской области во время выполнения боевого задания.

Отмечается, что Герой проявил незаурядное мужество и героизм в борьбе за независимость и свободу Украины.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя. Вечная память и уважение Герою!" – указано в сообщении.

О дате и времени встречи тела павшего бойца будет сообщено позже.

Напомним, на Харьковщине погиб оператор черниговского телеканала Александр Урванцев. Мужчина ушел на фронт добровольцем. Жизнь воина оборвалась 7 октября 2025 года.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на фронте погиб 29-летний защитник со Львовщины Богдан Пахольчишин. Выпускник художественного училища, он должен был взять в руки оружие, чтобы защищать родную землю от российских оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!