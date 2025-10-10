Ушел на фронт добровольцем: на Харьковщине погиб оператор черниговского телеканала Александр Урванцев. Фото

7 октября 2025 года на фронте погиб боец Третьей отдельной штурмовой бригады и бывший работник телеканала "Детинец" Александр Урванцев. Он документировал последствия российских обстрелов Чернигова в 2022 году.

О гибели воина рассказала "Суспільному Чернігів" его невеста Александра Милашевская. Известно, что мужчина присоединился к армии, подписав контракт в сентябре 2024 года.

Жизненный путь защитника

Александр Урванцев родился 26 июля 1989 года в городе Мена, на Черниговщине. Учился в Черниговском национальном педагогическом университете имени Т.Г. Шевченко, получил специальность учителя физкультуры.

С 2017 года Александр начал работать на черниговском телеканале "Детинец". Перед началом полномасштабного вторжения сменил работу и начал работать во всеукраинском проекте, однако в марте 2022 года вернулся в Чернигов, чтобы освещать события войны. Во время осады города вместе с коллегами снимал последствия российских атак, в частности разрушенные жилые дома, школы и больницы.

"Даже в дни осады Чернигова выезжал с Александрой Милашевской фиксировать военные преступления российской армии. Сразу после обстрелов снимал разрушенные дома, школы, больницы... Так появились передачи "Свидетельства преступлений российских войск против мирного населения Черниговщины"", – рассказала Общественному главный редактор телеканала "Детинец" Евгения Анцибор.

В 2023 году Александр закончил инженерный онлайн-курс "Народный FPV" и получил сертификат.

В сентябре 2024 года добровольно подписал контракт с Третьей отдельной штурмовой бригадой. Воин погиб 7 октября 2025 года, выполняя боевое задание в Харьковской области.

Ранее стало известно, что в бою против врага погиб журналист и офицер ВСУ Богдан Будай. Он служил в 144-й отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск ВСУ в должности офицера группы ЦВС.

