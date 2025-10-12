Свою семью создать не успел: на фронте погиб 29-летний защитник со Львовщины. Фото

В бою за Украину погиб воин со Львовщины Богдан Пахольчишин. Выпускник художественного училища, он вынужден был взять в руки оружие, чтобы защищать родную землю от российских оккупантов.

Защитнику навеки останется 29 лет, он так и не успел создать собственную семью. Трагическую весть сообщили в Стрыйском городском совете.

Что известно о Герое

Родился Богдан Пахольчишин 5 июля 1996 года в городе Стрый.

Среднее образование получил в Стрыйской гимназии имени Героя Украины Тараса Бобанича (бывшая школа №9). Далее же – закончил Стрыйское высшее художественное профессиональное училище.

Весной 2024 Богдан Пахольчишин был мобилизован в ряды украинского войска. Службу проходил в должности стрелка 2 отделения 3 стрелкового взвода одной из воинских частей Национальной гвардии.

За время службы Богдан успел повоевать на самых горячих направлениях – сдерживал врага на Покровском направлении и на Сумщине.

Последний бой защитник принял 4 октября.

"Воин погиб, выполняя боевую задачу, в результате атаки вражеского дрона. Свою семью создать не успел. Навсегда 29", – написали в Стрыйском горсовете.

Богдана дома ждали родители и брат с семьей.

"Его гибель — это болезненная потеря для всех, кто его знал и любил. Пусть его душа найдет вечный покой, а светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах. Вечная память Герою, который отдал свою жизнь ради нашего будущего!" – написали о Герое на Facebook-странице ДПТНЗ "Стрыйское высшее художественное профессиональное училище", выпускником которого был Богдан Пахольчишин.

