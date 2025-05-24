Делал все возможное для уничтожения врага: в Одессе провели в последний путь бойца штурмового полка "Цунами" Романа Руденко. Фото

В субботу, 24 мая, в последний путь провели погибшего бойца штурмового полка "Цунами" Романа Руденко. Он погиб 4 мая вместе со своим командиром в результате удара российского дрона.

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Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. Дома бойца с позывным "Смарт" ждали жена, дочь и сын.

Роман, который родился 20 июля 1994 года, был родом из Беляевки Одесской области. После окончания Одесской юридической академии в 2015 году вступил в ряды патрульной службы МВД в городе Одесса, а затем – в патрульную полицию области.

Когда в 2023-м Нацполиция формировала объединенную штурмовую бригаду "Лють", он без колебаний перешел в штурмовой полк "Цунами".

Руденко служил на разных должностях, проходил обучение и совершенствовал свои навыки. В конце концов занял должность командира взвода разведывательных БПЛА типа "Крыло".

"Вместе со своим подразделением Роман выполнял боевые задачи на линии фронта, делился опытом с другими бригадами и даже ездил в служебную командировку в Калифорнию для обмена опытом", – говорится в сообщении.

Под руководством Руденко экипажи разведывательных беспилотников регулярно обнаруживали позиции артиллерии врага, склады боеприпасов и бронетехнику российской армии, корректировали огонь украинских подразделений.

"Роман погиб 4 мая вместе со своим командиром в результате удара вражеского дрона. Дома Романа ждали жена, дочь и сын. Не дождались... Герои не умирают... Они навсегда в наших сердцах", – отметили в Нацполиции.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковщине в бою с врагом погиб полицейский Юрий Баранов. Он получил смертельные ранения в результате атаки вражеских FPV-дронов.

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