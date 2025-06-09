Без отца осталось двое детей: на фронте погиб одесский повар Цви Гирш, который мечтал о ресторане со звездой Мишлен. Фото

На войне погиб воин, повар, отец двоих маленьких детей Цви Гирш (позывной "Гринч") из Одессы. Жизнь военнослужащего 34-й отдельной бригады береговой обороны ВСУ оборвалась в бою на Херсонском направлении фронта.

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Защитнику, который мечтал о собственном ресторане со звездой Мишлен, навеки осталось 32 года. О потере сообщила Федерация еврейских общин Украины (ФЕОУ) в Facebook.

Отмечается, что Цви Гирш, которого называли также Григорием, был родом из Одессы, человеком с истинно еврейской душой: полон противоречий, света и силы.

"Упрямый и целеустремленный, он никогда не выбирал легких путей и всегда знал, чего хочет. Начал работать еще в 15 лет и с тех пор почти не знал выходных – не из-за обстоятельств, а потому, что жил на полную, с самоотдачей, не терпел лени ни в себе, ни в других", – говорится в сообщении.

У мужчины были большие мечты: открыть ресторан, получить звезду Мишлен, создать что-то настоящее, свое. И в то же время он с улыбкой говорил, что мечтает "просто лежать с чаем и сигаретой, пока деньги поступают сами".

"За этой шуткой скрывалась глубокая усталость – и незаурядная сила духа, которую он редко показывал открыто. Он был прямым, честным, иногда резким – но всегда справедливым. Не любил говорить о чувствах, но проявлял любовь в действиях: в защите, работе, в своем присутствии рядом в важные моменты", – охарактеризовали защитника те, кто его знал.

Погребение воина состоится в Одессе согласно еврейскому закону. Федерация еврейских общин Украины выразила искренние соболезнования его семье, друзьям и побратимам.

"Гриша ушел из жизни слишком рано. Но оставил после себя память о сильном, ярком человеке, в котором жила неугасимая воля к жизни. Он стал отцом двух детей – Льва (5 лет) и Алисы (4 года) – частичек себя, которых уже ничто не сможет уничтожить... Мы разделяем это невыразимое горе. Барух Даян а-Эмет! Благословен Судья праведный!" – подчеркнули в ФЕОУ.

Израильский новостной портал Ynet отметил, что воин 34-й бригады береговой охраны Цви Гирш стал третьим еврейским солдатом, погибшим на фронте за последние две недели. По его данным, с начала войны погибло около 200 еврейских военнослужащих ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 мая в Одессе в последний путь провели бойца штурмового полка "Цунами" Романа Руденко. Он погиб 4 мая вместе со своим командиром в результате удара российского дрона, дома воина с позывным "Смарт" ждали жена, дочь и сын.

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