Отдал жизнь за Украину: в Донецкой области погиб пограничник из Винницкой области. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Винницкой области Виктор Слободянюк. Жизнь защитника оборвалась в населенном пункте Сергеевка Донецкой области.

Защитнику было 40 лет. Гибель военного подтвердили в Ямпольском городском совете Могилев-Подольского района.

Очередная утрата на фронте

По информации городских властей, Виктор Слободянюк служил в звании солдата на должности инспектора пограничной службы 2 категории радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки второй пограничной комендатуры быстрого реагирования одной из воинских частей.

Мужчина погиб 6 марта 2026 при выполнении боевых задач в населенном пункте Сергеевка Донецкой области.

"В этот горький момент Ямпольский городской совет выражает искреннее и глубокое соболезнование семье и близким военного. Склоняем голову в глубокой скорби. Вечная память! О дате захоронения будет поставлено в известность дополнительно", – написали в мэрии.

